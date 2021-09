L’atleta Manuel Bortuzzo, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha ripercorso dettagliatamente la sera in cui la sua vita è cambiata per sempre. Durante la conversazione nel giardino della Casa, racconta che quella maledetta sera lui e i suoi amici si erano recati ad un compleanno ma, essendo ancora presto, avevano deciso di bersi una cosa.

“C‘erano due piani e una scala a chiocciola, quando siamo arrivati sotto la scala ho visto la gente scendere scappando, dicevano di andare via. Io sono andato dall’altra parte della strada a prendere le sigarette ad una macchinetta. Hanno sparato al primo che hanno beccato”.

La confessione di Manuel Bortuzzo agli inquilini

In quegli istanti il giovane sentì per la prima volta di dover esprimere i suoi sentimenti alla fidanzata che era al suo fianco, dicendole che la amava anche se i due si erano conosciuti da pochi giorni. Nelle ultime ore, l’atleta ha parlato con gli inquilini delle conseguenze dell’incidente. Tra queste, l’impossibilità di avere figli e il fatto che non riesce ad eiaculare una volta raggiunta l’erezione.

Bortuzzo ha confessato che, uscito dal GF, andrà alla banca del seme, con la speranza di salvare qualcosa , aggiungendo che “là sotto funziona tutto ma non c’è il finale”. Il concorrente ha ammesso che fa già dei cicli di pasticche che per ora non hanno sortito l’effetto sperato. Recandosi alla banca del seme, un giorno potrà effettuare l‘inseminazione artificiale.

Col sogno di creare una famiglia, Manuel ha dichiarato che in questi due anni ha tantissimi altri piaceri e che con lui le ragazze si divertono per altri motivi. In questi giorni l’atleta ha stretto un’amicizia speciale con Lucrezia Selassiè con tanto di bacio appassionato sotto le coperte. Secondo Franco, papà di Bortuzzo, Lulù non è il tipo di ragazza che piace al figlio e non lo vede con gli occhi presi..quelli di chi è veramente cotto.