"Come sorelle", l’attore turco Seçkin Özdemir tra carriera e famiglia: "Ascolto sempre le parole di mia madre"

Classe 1981, Seçkin Özdemir è nato a Istanbul da madre casalinga e padre artigiano: “Mia mamma è di origine greca, in Xanthi con la sua famiglia coltivavano i propri terreni. Arrivati a Istanbul, con mio padre si sono sposati e hanno aperto un laboratorio di scarpe. Siamo quattro fratelli e siamo cresciuti come in ogni tradizionale famiglia turca dove la sera si prepara il tè sui fornelli e si cuociono le castagne”. Dopo aver completato l’istruzione secondaria nella sua città natia, Seçkin ha deciso di proseguire con gli studi universitari cosi da conseguire la laurea in Economia presso l’Università di Kocaeli in Turchia: “L’università mi ha aiutato molto nella mia crescita personale e nello sviluppo della mia visione. Ho disegnato la mia strada da attore quando ero ancora uno studente”.

Inizialmente appassionato dall’economia e dalla finanza, nella mente del giovane laureato subentra un altro rilevante obiettivo ovvero quello di far parte del mondo dello spettacolo. Per tale ragione, il caparbio Seçkin Özdemir decide di frequentare un corso di teatro tenutosi nel Müjdat Gezen Art Center, luogo che diventerà fonte di grande ispirazione per il determinato artista.

Conclusa l’esperienza teatrale, Seçkin esordisce come speaker radiofonico e disc jockey cosi da dar sfogo ad un’altra sua importante passione ossia la musica: “Le mie preferenze musicali sono molto varie e cambiano anche in base al mio umore. Ascolto sempre musica turca ma ultimamente mi approccio al soft rock, soft pop e soul”. Col trascorrere degli anni, il richiamo nel piccolo schermo si eccettua sempre di più: nel 2008, Seçkin viene scritturato per la serie televisiva “Yaban Gülü” che permetterà al talentuoso interprete di attirare l’attenzione del pubblico turco. Il vero successo arriva solamente nel 2012 quando Seçkin offre il suo volto al personaggio di İlyas nella soap opera “Al Yazmalım”: tale incarico diventa il fondamentale punto di svolta della carriera del giovane attore che conquista la stima di tanti colleghi e di importanti registi.

Grazie alla fiction “Come sorelle”, trasmessa su Canale 5, Seçkin ha ottenuto molta notorietà anche in Italia: la sua interpretazione è stata notevolmente apprezzata dal vasto pubblico di casa Mediaset che ha riconosciuto immediatamente il suo peculiare talento interpretativo. Il personaggio di Sinan Malik, con i suoi occhi azzurri e il suo temperamento da duro, ha stregato il cuore dei numerosi telespettatori che adesso non possono fare a meno di conoscere il lieto fine della sua tenera storia d’amore con la bella Ipek Gencer.

Intervistato dal celebre magazine Haber Turk, l’apprezzato Seçkin Özdemir ha svelato molti dettagli della sua vita privata e, parlando della sua famiglia, ha posto l’attenzione sul rapporto speciale che lo lega con sua madre: “Il miglior consiglio che ho ricevuto nella mia vita è che ci può essere del bene in ogni male. La pace e la coscienza sono al centro di tutto ciò che è necessario per vivere la mia vita con serenità. Ascolto sempre le parole di mia madre con la quale mi consulto per ogni scelta importante”.

In relazione ai tanti successi raggiungi nel corso del suo florido percorso professionale, l’amato attore ha una visione molto chiara sulla sua professione e sugli obbiettivi che vuole conseguire in futuro: “Cerco di vivere la vita con la massima moralità e senza falsità, per questo sto lontano da persone o situazioni che mi rendono infelice. A volte, il lavoro può diventare una trappola che imprigiona e allontana da ciò che conta veramente. Maggiore è la responsabilità, maggiore è lo stress. L’antidoto a questo mio problema è lo sport, la vita sociale, la mia famiglia, i miei amici e i miei gatti”.

Cosciente di far parte di un ambiente estremamente competitivo, Seçkin non sente il peso della concorrenza perchè è abituato a concentrarsi esclusivamente sul proprio operato senza focalizzarsi sulle critiche avanzate da chi giudica senza conoscere: “La mia unica precauzione è cercare di fare il mio lavoro nel migliore dei modi e di rispettare la mia professione e i miei colleghi. Per me la fama non è un fine ma un risultato naturale del mio lavoro. Di conseguenza, il successo assoluto consiste nel progredire costantemente sulla propria strada”.

Considerato uno degli uomini più affascinanti della televisione turca, l’attore non nega che la sua bellezza ha sicuramente contribuito al suo successo, ma ci tiene a precisare che senza talento nessuno può arrivare molto lontano: “Ho iniziato facendo affidamento sulle mie capacità, non sul mio aspetto fisico. Nonostante ciò, penso che per determinati ruoli ha fatto effetto”. Amatissimo soprattutto dal pubblico femminile, Seçkin Özdemir vanta un profilo Instagram di tutto rispetto: seguito da più di 2 milioni di followers, l’attore turco cerca di tenere un rapporto attivo con il suo pubblico che lo ha sempre incoraggiato a perseguire i suoi sogni. Attraverso i numerosi scatti social, l’artista condivide le sue molteplici passioni: dallo sport (in particolare il calcio e il basket) fino ad arrivare all’amore assoluto per gli animali.

A rendere speciale la personalità di Seçkin è la sua grande umiltà e semplicità: i valori impartiti dalla sua famiglia hanno arricchito il suo animo e si sono rivelati essere una saggia guida per muoversi all’interno di un mondo che predilige la forma e meno la sostanza: “Analizzo i miei difetti e cerco di rimediare ai miei errori abbracciando ciò che ho fatto ieri, poiché è una forza trainante per mantenermi sulla mia strada e per trovare il meglio guardando indietro”.

Per quanto riguarda l’amore, Seçkin ha svelato che il sorriso e la sincerità sono gli elementi vincenti per conquistare il suo cuore: al momento, l’interprete di Sinan Malik sembra essere single. Nonostante la riservatezza, l’amato attore non nasconde la sua voglia di innamorarsi al più presto: “L’amore è indispensabile, non è qualcosa che può essere pianificato o controllato. E’ un sentimento molto potente ma credo che pensare che sarà vissuto una volta sola si possa trasformare in un’ossessione. Se non possiamo rinnovare le emozioni, non possiamo affrontare la vita”.