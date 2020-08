Come Sorelle, cambio di programmazione a causa della Champions League

Il sesto episodio dell’amata fiction “Come sorelle”, previsto per mercoledì 12 agosto, è stato posticipato a venerdì 14 agosto per lasciare spazio alla partita di Champions League. Solo per questa settimana, i numerosi fan della serie televisiva turca dovranno attendere qualche giorno in più per scoprire i nuovi sviluppi della complessa e intrecciata storia di Cahide e delle sue tre figlie.

Invece per gli amanti del calcio, tale cambiamento sarà molto apprezzato: i quarti di finale di Champions League vedranno coinvolta l’ultima squadra italiana rimasta in campo ovvero l’Atalanta che dovrà sfidare a Lisbona il Paris Saint-Germain. Come espressamente annunciato da Sport Mediaset, la partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21 di mercoledì 12 agosto.

Nella sesta puntata di “Come sorelle” il vasto pubblico di casa Mediaset sarà partecipe di una sorprendente rivelazione: durante uno scontro con Çilem, Arza decide di raccontare tutta la verità a Ipek e Deren dichiarando di non essere la loro vera sorella. Intanto Cemal Karalar riferisce a Cahide che le sue figlie hanno ucciso Tekin Malik: per evitare che il perfido zio possa utilizzare questo segreto per distruggere il futuro delle sue nipoti, Cahide sarà costretta a seguire il volere dell’uomo.

Appena arrivata nella tenuta di Ipek, Cahide si proclama innocente di fronte alle sue figlie che, con molta diffidenza, inizieranno a credere alla loro madre. Purtroppo le tre ragazze rimarranno ferme nel mirino di Cemal che farà di tutto per tenerle sempre sotto il suo stretto controllo.

Nel corso della puntata si scoprirà il vero volto dell’assassino di Mehmet Karalar: inediti risvolti sul caso potrebbero ribaltare la situazione e offrire a Cahide, considerata da sempre l’unica colpevole, la vera giustizia che purtroppo è venuta a mancare. Sempre più vicini al finale di stagione, previsto per fine agosto, le giovani protagoniste dovranno fare i conti con l’amore mettendo in ordine i propri sentimenti.