Come sorelle, approda su Canale 5 la serie turca: anticipazioni prima puntata di mercoledì 8 luglio

Visto l’enorme successo di “Bitter Sweet” e “DayDreamer – Le ali del sogno”, Mediaset ha deciso di arricchire il proprio palinsesto estivo con un’altra serie TV turca, intitolata “Come sorelle”. Da mercoledì 8 luglio, in prima serata, Canale 5 trasmetterà i numerosi episodi di questa inedita fiction, composta interamente da otto puntate dalla durata di due ore.

La serie, già nota al pubblico internazionale col nome di “Sisterhood”, si apre con la presentazione del personaggio centrale ovvero di Ipek Gencer, la giovane desiderosa di riconquistare i propri averi perduti deciderà di convolare a nozze con il suo aguzzino.

L’uomo, estremamente violento e possessivo, ha sottratto con astuzia e malignità le proprietà del padre di Ipek cosi da stravolgere la vita di un’intera famiglia. A pochi giorni dal matrimonio con l’ostile Tekin Malil, la vita di Ipek Gencer sarà nuovamente turbata da rivelazioni del tutto inaspettate: una misteriosa lettera rivela alla ragazza una verità sconcertante.

Nei peggiori dei modi, Ipek scoprirà di esser stata adottata e di avere due sorelle. Ottenuta la conferma della madre adottiva, Ipek avvia immediatamente una ricerca per ricongiungersi con le proprie sorelle, Deren e Çilem. Determinata a scoprire le sue origini, Ipek decide di invitare le due sorelle alle proprie nozze.

Giunte a Sunny Garden, una bellissima località che si affaccia nell’Egeo, le tre sorelle avranno finalmente la possibilità di riabbracciarsi. Nonostante il volere contrario della madre, Ipek sceglie di sposarsi con Malik cosi da soddisfare i suoi propositi di vendetta.

Al termine della cerimonia, la giovane sposa rivela al marito le sue vere intenzioni confessando tutto il disprezzo che nutre nei suoi confronti. Il carattere autoritario e aggressivo di Malik trasforma la conversazione in una lite ingestibile, al punto di allertare Deren e Çilem che si precipitano dalla sorella per placare la situazione. L’ira di Malik risulta indomabile e una drammatica colluttazione cambierà per sempre il destino delle tre sorelle.