Come sorelle, anticipazioni seconda puntata: Azra scopre che Cilem è stata rapita

Dopo il successo della prima puntata, la nuova serie tv turca Come sorelle andrà in onda il 15 luglio con la seconda puntata. Stando alle anticipazioni Azra scoprirà che Cilme è stata rapita. Burak, invece è stato ucciso.

Nuovi misteri in arrivo nella seconda puntata di Come sorelle. Il giorno dopo la morta di Tekin suo figlio si presenta alla villa Sinan. Azra e Ipek, intanto, cercano di il modo di dar sparire la macchina di Tekin.

In seguito, però, Azra farà una scoperta incredibile ovvero che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito è stato ucciso. Sembra, infatti, che i due si siano messi nei guai con dei trafficanti di droga.

Intanto le tre sorelle fanno una sconvolgente scoperta, ovvero sapranno l’identità della loro madre biologica, Cahide, che si trova in carcere per aver ucciso il marito. Questa quantomeno è l’accusa perchè la donna si è sempre dichiarata innocente.

Intanto si indaga anche sulla morte di Tekin e viene arrestato il figlio, sospettato da tutti dal momento che non aveva affatto un buon rapporto con il padre. Che cosa succederà nella seconda puntata di Come sorelle?

Non resta che attendere la prossima puntata in onda il 15 luglio in prima serata su Canale 5 per scoprire la trama d questa nuova serie tv turca che sin dal suo esordio pare aver conquistato il pubblico italiano. La trama si mostra si n da subito molto fitta di intrighi e di colpi di scena.