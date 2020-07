Come sorelle, anticipazioni quinta puntata del 5 agosto: Çilem salva Azra dal suo aguzzino, scontro tra Deren e Kenan

Ideata e prodotta in Turchia col titolo “Sevgili Geçmiş”, la cui traduzione letterale è “Amato passato”, la fiction “Come sorelle” è sicuramente la serie televisiva più seguita e amata di questa stagione estiva. L’appassionante storia di tre sorelle, separate alle nascita e adottate da diverse famiglie, ha trascinato il vasto pubblico di casa Mediaset in un vertice ricco di segreti, misteri e tanto fascino.

La quinta puntata, prevista per mercoledì 5 agosto, si apre con la ricerca disperata di Azra: per proteggere Ipek e Deren dal perfido Okan, la ragazza ha deciso di consegnarsi spontaneamente al suo aguzzino rischiando di subire le peggiori torture. Notevolmente deluso dai comportamenti di Azra, ancora conosciuta in paese col nome di Çilem, Mahir non riesce a dimenticare i bei momenti trascorsi con la ragazza lottando contro il suo orgoglio. La coraggiosa Ipek avvia una lunga ricerca per cercare Azra e, grazie al contributo di Sinan, riesce ad intercettare Okan con la speranza di salvare quella che crede essere sua sorella.

A sottrarre Azra dalle grinfie di Okan sarà però Çilem che, grazie all’aiuto della zio Cemal, offrirà una seconda possibilità alla sua migliore amica. Nel cuore di Çilem risiedono forti sentimenti in contrasto tra loro: la morte del suo fidanzato Burak, morto per mano di Okan, oltre a devastare la sua vita ha anche distrutto il rapporto di amicizia con Azra, considerata responsabile del tragico evento. Dopo il salvataggio, Çilem obbliga Azra a non rivelare la sua vera identità alle sue sorelle cosi da costringerla a portare ancora avanti il peso della sua menzogna. Tale richiesta lascerà senza parole Azra che cercherà di capire le vere motivazioni che hanno spinto Çilem a ideare questo stano compromesso.

Nel frattempo, proseguono gli scontri tra Cahide e Cemal: quest’ultimo, ossessionato dalla bellezza della cognata, non riesce ad accettare il suo rifiuto cosi continua a minacciarla dichiarando di rendere un inferno la vita delle sue tre figlie. Altamente impaurita, Cahide continuerà a scappare ogni qualvolta intravede il volto di Cemal ma sarà costretta a fermarsi quando l’uomo racconterà tutta la verità sull’omicidio di Tekin Malik che vede responsabili le sue figlie.

Infine, Aras raggiunge la tenuta di Ipek per comunicare a sua sorella Deren che il loro padre si assumerà tutta la responsabilità della truffa cosi da sottrarre alla giustizia i suoi figli. La presenza di Aras scatenerà l’ira di Kenan: quest’ultimo crede che tutte le sofferenze di Deren siano causate dal fratello cosi da gettarsi in un pesante scontro con il ragazzo. Tale comportamento comprometterà pesantemente la storia d’amore tra Deren e Kenan: la ragazza non accetta il suo violento temperamento e, sempre più consapevole, comprenderà la vera indole di Kenan.