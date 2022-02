Sono ormai 3 mesi e mezzo che, gran parte delle puntate del GF Vip 6 è incentrata sulla soap opera che vede protagonisti Alex Belli, sua moglie Delia Duran e l’amica speciale Soleil Sorge.

Durante la puntata del 17 febbraio, trasmessa su Canale 5 eccezionalmente di giovedì, il Grande Fratello Vip ha, infatti, ospitato l’ennesimo confronto tra i tre e pare che Alex Belli una scelta, tra le due donne, l’abbia fatta.

Cosa è accaduto

Alex Belli è rientrato provvisoriamente nella casa più spiata dagli italiani con l’intenzione di riconquistare la moglie, dopo aver tanto parlato di chimica artistica con Soleil. E se è davvero la chimica il motore di tutto, una cosa è certa: Delia, interpellata da Alfonso Signorini, ha dichiarato: “Da quando è qui dentro la Casa, tutti i fraintendimenti si sono annullati perché il cuore è quello che comanda. Quando lo vedo negli occhi, mi sciolgo come un burro” ed i suoi occhi lucidi sembrano davvero darle ragione.

La Duran ha precisato: “Se lui è venuto qua a riconquistarmi deve avere attenzioni solo per me e per nessun altro”. Ma come avrà reagito la Sorge a queste parole? L’influencer, molto probabilmente volendosi ora vivere il gioco come concorrente in piena autonomia, senza più reggere il “moccolo” all’attore e alla modella venezuelana, ha deciso di uscire dal triangolo.

Soleil è stata molto chiara: “Deve recuperare il suo matrimonio smettendo di fare del male a Delia. Io credo di aver sofferto, ormai sono molto più rassegnata a tutto e quello che continuo a vedere è talmente mancante che non mi fa più soffrire”. Sembra che l’amicizia speciale con Alex sia arrivata al capolinea per evitare rapporti limitati e sfalsati e per riguardo nei confronti di Belli e della Duran.

Soleil non crede all’idea di amore libero che hanno Delia e Alex perchè, spiega, se fosse così “sarebbero liberi di vivere la loro amicizia“, ma questo non accade, aggiungendo: “Alex continua a volere entrambe”. Ora che Soleil si è defilata dal triangolo, Alex sembrerebbe aver fatto la sua scelta, ma è davvero Delia la donna che ama? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime ore, dato che tutto è in evoluzione.