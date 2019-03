Colpo di scena a L’Isola dei Famosi: Fabrizio Corona interverrà in diretta per una motivazione grave

Lunedì 4 marzo torna su Canale 5 il consueto appuntamento con L’Isola dei Famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, dedicato alla sopravvivenza dei vip nel lontano arcipelago honduregno. Tra i protagonisti che si ritaglieranno uno spazio nel corso della trasmissione ci sarà l’imprevedibile Fabrizio Corona, il quale – per una specifica motivazione giudicata da lui “molto grave” – intende confrontarsi con il concorrente Riccardo Fogli.

Stando alle indiscrezioni divulgate dal settimanale di gossip Spy Magazine, nello studio televisivo de L’isola dei Famosi arriverà l’uragano Fabrizio Corona, pronto a rivelare succosi dettagli sullo scoop incentrato sui coniugi Fogli e a conferire con il 71enne, in diretta dall’Honduras.

Fabrizio Corona, esperto di gossippate e scoop studiati a tavolino, desidera confermare l’infedeltà coniugale di Karin Trentini. Annuncia così la rivista Spy Magazine: “Clamoroso: Corona domani al’isola per un faccia a faccia con Fogli. Colpo di scena all’Isola dei famosi. Lunedì sera, nel programma in onda di Alessia Marcuzzi, ci sarà Fabrizio Corona. Secondo le nostre fonti Corona risponderà a muso duro a Riccardo Fogli per un motivo secondo lui “molto grave”, ma ancora tenuto segreto. Corona inoltre confermerà la notizia lanciata dal suo portale, sul presunto tradimento della moglie di Fogli con un altro uomo. Si prevedono scintille in studio”.

Dopo la sfuriata avvenuta nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona desidera monopolizzare un altro reality show Mediaset? Oltre ad aver fatto perdere le staffe alla presentatrice del GF Vip Ilary Blasi, lo scalmanato 44enne farà innervosire anche Alessia Marcuzzi, dando luogo all’ennesimo momento di trash televisivo?

Qual è la causa che spinge Fabrizio Corona a pronunciarsi in merito alla presunta infedeltà coniugale della Signora Fogli? Attualmente è ancora da individuare e comprendere. E’ questo l’interrogativo che sta maggiormente arrovellando i fan della trasmissione, pronti ad esporre le loro personali riflessioni.