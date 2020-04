Claudio Brachino, l’addio a Mediaset dopo oltre trent’anni di successi

Claudio Brachino sulla propria pagina Instagram ha annunciato, attraverso un video, la sua separazione consensuale da Mediaset dopo aver lavorato per trentadue anni all’interno dell’azienda di Cologno Monzese. Dal 2019 ha rivestito il ruolo di direttore di “Videonews”, che ha lasciato dopo questo annuncio che lo separa da un’azienda a cui deve molto, considerato che vi ha lavorato per oltre la metà degli anni della sua vita.

A rendere nota la notizia è stata anche la stessa Mediaset attraverso una nota: “Si conclude oggi consensualmente il rapporto professionale tra Mediaset e il giornalista Claudio Brachino”. Ha iniziato la propria avventura in Mediaset a partire dall’aprile del 1988, mettendosi a confronto con vari ruoli, da vicedirettore e conduttore del tg di Italia 1 a direttore di Video News e “Sport Mediaset”.

Le parole del giornalista

Inoltre Claudio Brachino ha avuto un ruolo rilevante anche per quanto riguarda programmi come “Tiki Taka” e “Quarta Repubblica”. La nota del Biscione riguarda alla conclusione del rapporto professionale con il giornalista continua in questo modo: “Mediaset ringrazia Brachino per il contributo assicurato in questi anni e gli augura i migliori successi professionali”. Non rappresentano una novità i dissaporti di Brachino con il direttore generale dell’informazione Mauro Crippa.

Alla fine del 2019 si parlava dell’intenzione di Brachino di dare le dimissioni, a causa della decisione di Mediaset di farlo passare da direttore di Videonews a direttore ad personam della direzione generale informazione.

Non si hanno notizie sul futuro professionale di Brachino che, però, ha voluto parlare attraverso un video pubblicato su Instagram. Queste le parole del giornalista: “E’ un giorno che ricorderò a lungo questo 31 marzo del 2020, l’ultimo giorno di lavoro in Mediaset”. Infine, verso la conclusione ha detto: “L’unica cosa che voglio dire, non mi piace il titolo che ha fatto D’Agostino, dove si è parlato del declino di Brachino”.