Quello che Claudia Koll ha fatto a Pierluigi Diaco, conduttore della trasmissione “Ti sento” su Rai 2, è un racconto che fa accaponnare la pelle. L’attrice, che ormai da anni ha lasciato la sua professione tenendo una vita molto riservata, ha raccontato di essere stata aggredita dal diavolo in persona. Il demone l’avrebbe vessata fisicamente, salendole addirittura sopra. Lei, nonostante la paura e lo shock, sarebbe stata in grado di reagire grazie ad alcuni ricordi che aveva da quando era ragazzina.

“Ricordai di un film che avevo visto da ragazzina, appunto i primi film da adolescente quando andavo al cinema: L’esorcista. Mi ricordai che il sacerdote teneva fra le mani il crocefisso e quindi presi il crocefisso fra le mani e gridai il Padre Nostro” – così ha affermato la Koll al conduttore Diaco, rimasto visibilmente sorpreso alle parole dell’attrice.

Ex musa di Tinto Brass

Nel corso della sua lunga e onorata carriera, la Koll è stata anche musa del regista Tinto Brass, maestro di film a sfondo erotico. La Koll ha raccontato che quando il diavolo è venuto ad aggredirla gli ha detto che era la morte e che era venuto appunto per ucciderla. “Quindi era uno spirito, non l’ho visto, lo spirito non si vede. Però si sente e ho sentito anche l’odio che ha nei confronti dell’uomo e del corpo dell’uomo, l’accanimento che ha” – queste le parole dell’attrice.

Questo episodio l’ha aiutata a convertirla al cattolicesimo. L’attrice si è avvicinata molto alla Fede. Claudia Koll oggi non vuole più ricordare il suo passato, ma vivere una vita serena, lontano dai riflettori. Quella con Diaco è stata una lunga intervista in cui la Koll ha raccontato tutti i punti salienti della sua vita.

La Koll ha svelato a Diaco anche un un retroscena sull’incontro con Suor Cristina, la vincitrice della seconda edizione del talent “The Voice”. “Mi trovavo in Sicilia e la vidi in un musical. Lei mi disse che voleva studiare e io la invitai a Roma consigliandole di partecipare al corso in Accademia. Capii subito che aveva talento. Fu una delle prime ad iscriversi al corso. Non so se all’epoca aveva ricevuto la chiamata da Dio” – così ha raccontato la Koll.