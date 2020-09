“City Hunter” torna in tv su Mediaset Italia 2 con l‘anime e tutti i film

Mediaset Italia 2 inizia il nuovo palinsesto autunnale con una graditissima novità: arriva su questo canale l’anime giapponese “City Hunter”. A partire da lunedì 14 Settembre le avventure di Hunter e della sua socia Ketra torneranno in tv in versione rimasterizzata sul canale Italia 2 alle 20:25 dal lunedì al venerdì con due episodi consecutivi che saranno replicati il giorno seguente dalle ore 14:05.

La sigla italiana, scritta da Massimo Parretti e Stefano Bersola, è interpretata dallo stesso Bersola. La serie, tratta da un manga giapponese degli anni ’80 scritto e disegnato da Tsukasa Hōjō, è arrivata in Italia sul canale Italia 7 nel 1987 ed è formata da ben 140 episodi divisi in 4 serie, inoltre sono stati realizzati.

La vicenda è un misto di azione, avventura ma anche umorismo e racconta le avventure di Hunter (nell’originale Ryo Saeba) e Ketra (Kaori Makimura), che insieme formano il duo indipendente City Hunter che può essere assoldato come guardia del corpo e investigatore privato per la capacità di agire nell’ombra. Non c’è una trama precisa perché si tratta di una serie di casi da risolvere uno dopo l’altro che svelano pian piano il passato e le relazioni tra i personaggi.

Inoltre, a partire da mercoledì 16 Settembre per “gli speciali film tv” andranno in onda i quattro film e forse anche i tre special tv tratti dall’anime. Il primo sarà “City Hunter Special: Amore, destino e una 357 Magnum”, film del 1989, in onda alle ore 21:20 che sarà replicato il giovedì sera in seconda serata.

Qui viene narrata la storia di Nina Stemberg, una bella pianista proveniente dalla Galiera Occidentale che è partita per il Giappone per beneficenza e si ritrova vittima di un attentato all’aeroporto insieme al suo manager, il nonno Klaus. Ad infittire la trama ci pensa la poliziotta Saeko Nogami che si trova nello stesso luogo per incontrare Kirchmann, un trafficante d’informazioni segrete disposto a venderle al governo giapponese.