Citofonare Rai2, Simona Ventura e Paola Perego slitta la messa in onda. Problemi?

La conduzione di Paola Perego e Simona Ventura nel daytime del giorno festivo di Rai2 può attendere. Le due conduttrici sono state ‘rimandate’ ad ottobre. Citofonare Rai2 non inizierà più a settembre, come fa sapere il portale Davide Maggio. Non sono stati resi noti i motivi di questo slittamento.

Ci saranno forse dei problemi? La trasmissione è stata annunciata alla presentazione dei palinsesti Rai lo scorso giugno. All’inizio era stato affidato alla sola Paola Perego, poi quest’ultima ha proposto la conduzione in coppia con Simona Ventura. Spensieratezza e leggerezza sono le parole d’ordine: entrambe faranno compagnia ai telespettatori che si preparano al pranzo della domenica.

L’obiettivo del contenitore è quello di rimpiazzare il Mezzogiorno in Famiglia di Michele Guardì di cui la rete è rimasta orfana già da qualche anno, andando ad occupare così una fascia importante del palinsesto domenicale. Salvo rinvii ed ennesimi colpi di scena, l’inizio di Citofonare Rai2 è fissato per domenica 3 ottobre prossimo, dalle 11,10 alle ore 13.

Questo esperimento potrebbe rappresentare per entrambe le conduttrici un principio di rilancio dopo stagioni televisive complesse fatte di tentativi diversi. Nella scorsa stagione tv Paola Perego ha condotto Il Filo Rosso basato sul racconto che lega nonni e nipoti. Tramite le loro storie venivano affrontati diversi argomenti, alternando momenti di riflessione con le voci della gente comune e dei personaggi famosi.

Alla luce degli ascolti, media di 446.523.000 telespettatori e il 2.62% di share, il programma è stato definitivamente chiuso. Il ritorno in Rai di Simona Ventura nel 2019 non è stato brillante. Dopo la conduzione di The Voice of Italy, ha condotto La domenica Ventura (rinominato Settimana Ventura) ma è stata cancellata con largo anticipo.

A marzo 2021 è stata al timone di Game of Games – Gioco Loco, ottenendo una media di 837.000 telespettatori e solo il 3.58%. Naturalmente, anche in questa occasione, la rete ha cancellato definitivamente il game show basato sul format statunitense Ellen’s Game of Games.