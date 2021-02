Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti a “C’è Posta per Te”

Elena, trentatreenne romana, ha recentemente perso il marito Fabrizio in un incidente stradale poco dopo la nascita della figlia Elenoire e mentre era in attesa di Vittoria.

La mamma, il fratello e la sorella hanno contattato la redazione della celebre trasmissione “C’è posta per Te” condotta da Maria De Filippi. Un gesto concreto per dimostrarle vicinanza e per esprimere la loro stima nei confronti di una donna forte e capace di affrontare la vita con tenacia e talvolta un sorriso.

La sorpresa “laziale”

Oltre al messaggio dei familiari, come ormai consuetudine, lo staff si è adoperato per una sorpresa aggiuntiva, l’incontro con Ciro Immobile, noto calciatore.

Ciro Immobile si è presentato in studio con la moglie, Jessica Melena, e ha regalato al pubblico un momento toccante di forte emozione e commozione. Oltre alla sua vicinanza “emotiva” la coppia ha portato dei doni:giocattoli, un viaggio per la vedova e, ovviamente, due maglie della Lazio.

Durante la puntata Ciro, seppur intimidito dalle telecamere e visibilmente commosso dalla situazione ha dichiarato: “Mi hanno parlato tanto di te e appena ti ho visto, ho pensato di conoscerti, sei forte, ma hai una dignità immensa, sei da applausi. So che Fabrizio amava molto te, le figlie e la Lazio e quindi in parte amava anche me! Lasciami questa piccola parte”.

L’ennesima dimostrazione della sesibilità e del cuore grande di un atleta amato anche fuori dal campo. Ma anche Maria ha voluto dare un segno tangibile della sua empatia regalando ad Elena un suo abito blu notte. Il pubblico in sala ha dimostrato di apprezzare il momento con un lungo e caloroso applauso e, probabilmente, qualche lacrimuccia.

“C’è posta per te” infatti è una delle poche trasmissioni televisive in cui il pubblico è presente, questo perchè le registrazioni sono avvenute nei mesi estivi ed è stato avviato un protocollo di sicurezza molto rigido. Prima di entrare nello studio era necessario essere sottoposti ad un test sierologico e, ove necessario, ad un tampone per verificare che non vi fosse positività al virus.