"Ciao Fabri", serata evento per ricordare Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è stato uno dei presentatori più amati e apprezzati sia dal pubblico che dai suoi stessi colleghi, dopo la sua scomparsa, avvenuta nel marzo 2018, il conduttore è stato molto omaggiato e ricordato soprattutto nei programmi degli amici Antonella Clerici e Carlo Conti ma anche nel programma techetechetè che gli ha dedicato interamante il primo episodio della stagione.

Gli omaggi all’amato conduttore tuttavia continuano infatti Simone Barazzotto, fondatore della Nazionale Basket Artisti e Gianluca Pezzini, direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti, hanno deciso di organizzare un grande evento per ricordarlo. La serata si terrà il 25 agosto all’Arena di Cinquale in un comune di Massa Carrara in Versilia e si intitolerà “Ciao Fabri”.

Simone Barazzotto sull’evento ha dichiarato: “L’anno scorso abbiamo dedicato una partita evento a Fabrizio, per quindici anni appassionato Presidente della Nazionale Basket Artisti. Quest’anno abbiamo deciso di puntare ancora più in alto organizzando una grande serata con lo scopo innanzitutto di riunire tutti i suoi amici e di aiutare la ricerca sul cancro“. Infatti come riporta Tv Sorrisi e Canzoni durante la serata si raccoglieranno fondi che saranno devoluti in beneficenza alla “Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro Onlus di Candiolo”.

Sarà una serata di solidarietà, quindi, ma anche di musica, comicità e spettacolo. Paolo Belli e Daniele Battaglia saranno i presentatori dell’evento e tra gli altri ospiti ci saranno anche Valeria Solarino, Paolo Vallesi, Andrea Mingardi, Marco Marzocca e Stefano Nosei.

Inoltre, come riporta l’Ansa, durante la serata verranno assegnati i Premi per cinque categorie: tv, cinema, musica, sport e teatro, categorie che rappresentano alcune delle passioni di Fabrizio Frizzi, mentre invece il presidente della giuria sarà Mario Maffucci, giornalista ed autore televisivo. Gli autori della serata, infine, saranno Stefano Sarcinelli e Matteo Catalano mentre il fratello del presentatore, Fabio Frizzi, supervisionerà l’evento.