"Ciao Darwin" interrompe il silenzio sul concorrente infortunato: “Presi contatti con la famiglia”

Dopo giorni di silenzio e di continue indiscrezioni sulla salute di Gabriele, il 54enne romano infortunatosi durante le registrazioni di “Ciao Darwin 8“, arriva un comunicato ufficiale del programma di Canale 5 per chiarire la posizione della produzione e di Paolo Bonolis.

In un comunicato stampa congiunto, Canale 5, Paolo Bonolis e la Sdl2005, società di produzione del programma “Ciao Darwin”, informano di aver preso contatti con la famiglia del concorrente infortunato per ricevere informazioni esatte sulle condizioni di salute del loro congiunto, date le voci circolate in questi giorni di una situazione clinica molto grave, con il rischio di paralisi dal collo in giù.

La produzione del programma ha anche manifestato vicinanza umana e rammarico per quanto accaduto e si è messa a disposizione della famiglia per tutto quanto dovesse rendersi necessario. Il comunicato si conclude informando di aver già attivato la polizza assicurativa a copertura dell’infortunio.

Brevi parole che cercano di placare le polemiche che si sono scatenate nei giorni scorsi, dopo che si è diffusa la notizia dell’incidente. Ricordiamo che Gabriele, il concorrente infortunato, era impegnato nelle registrazioni di una puntata del programma condotto da Paolo Bonolis, ed era stato scelto per il gioco del “Genodrome“, un percorso ad ostacoli. Durante il passaggio sui rulli rotanti, l’uomo è scivolato finendo in acqua, ma nella caduta ha urtato proprio sui rulli, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Trasportato prima all’Ospedale Sandro Pertini, e in seguito al Policlinico Umberto I, è stato operato d’urgenza, avendo riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che di fatto ha compresso il torace, impedendogli di respirare. È stato il cugino dell’uomo a rivelare alla stampa le condizioni del congiunto, che sarebbe vigile, ma in condizioni critiche, con il rischio di paralisi.

Nel frattempo la puntata che sarebbe dovuta andare in onda Venerdì 26 Aprile è stata rimandata di una settimana. Ufficialmente, secondo Mediaset, il rinvio è dovuto al periodo festivo, che potrebbe impedire a molti telespettatori di seguire il programma, ma per molti si tratta di un periodo di pausa per rivalutare anche la possibilità di eliminare la prova dei rulli, dopo l’incidente di Gabriele.