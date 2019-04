"Ciao Darwin 8": record di ascolti, ma Padre Natura non arriva

Ciao Darwin 8, il popolare varietà-realitygames condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, ha vinto la serata totalizzando 4.705.000 spettatori pari al 24.9% di share battendo anche questa settimana il principale competitor la Corrida di Carlo Conti che è stato seguito invece da 3.981.000 spettatori pari al 18.4% di share.

Nelle altre principali reti Rai: su Rai2 lo speciale “L’Aquila 03:32 – La generazione dimenticata” ha totalizzato 1.056.000 spettatori pari al 4.2% di share su Rai3 invece 999.000 spettatori share del 4.1% hanno seguito La famiglia Belier. Mediaset ha registrato questi ascolti su Rete4 per Quarto Grado 1.023.000 spettatori con il 5.4% di share mentre su Italia1il film Lucy è stato visto da 1.315.000 spettatori ed un share pari a 5.4%. Infine su La7 il programma di Diego Bianchi Propaganda Live ha registrato 972.000 spettatori con uno share del 5.1% mentre Maurizio Crozza con il suo Fratelli di Crozza sul Nove è stato seguito da 1.263.000 spettatori con il 5.1%.

A Ciao Darwin Padre Natura non arriva

Per la quarta puntata di Ciao Darwin 8 andata in onda su Canale5 ieri, venerdi 5 Aprile, moltissimi giornali online avevano annunciato l’arrivo di Padre Natura, questo perchè la sfida della serata era tra due categorie femminili, tuttavia al suo posto si è presentata Madre Natura. La Madre Natura della serata aveva il volto della bella Cicelys Zelies nata all’Avana, di professione fa la modella ma ha partecipato ad alcuni video musicali di Emma e Gue Pequeno, e soprattutto ha lavorato con Paolo Bonolis nel suo Senso della vita.

Se il suo ingresso in puntata ha ovviamente generato entusiasmo tra gli uomini nel pubblico, molti utenti del web si sono chiesti perchè non c’era Padre Natura ed hanno dichiarato la loro delusione, notando anche l’eccesiva prevalenza di donne anche tra le ballerine.

Nello specifico della puntata la sfida tra le “Giuliette” donne caste e leali capitanate da Giorgia Palmas e le “Messaline” donne più disinibite capitanate da Taylor Mega è stata vinta nella gara dei cilindroni dalle “Giuliette”. Il web si è espresso anche su questa vittoria notando come le due concorrenti non fossero abbastanza preparate, non hanno risposto a domande facili come chi fosse stato il primo Presidente nero del Sud Africa o quale notissimo gruppo rock britanico stesse preparando un tour per il prossimo anno, la concorrente ha risposto a questa domanda “Beatles” causando lo sconcerto di Paolo Bonolis.