Ciao Darwin 8, l’ex cavaliere del Trono Over Sossio Aruta parla di Ursula Bennardo incinta: "Il mio miglior gol"

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Non pensavo che potesse scoppiare l'amore tra Ursula e Sossio, così come non avrei mai immaginato, dopo Tempation Island Vip, che i due potessero ritornare insieme e decidere perfino di allargare la famiglia. La loro storia a lieto fine è sicuramente un messaggio positivo per tanti che stanno vivendo situazioni sentimentali simili alla loro.