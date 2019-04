Ciao Darwin 8, Bonolis polemizza contro i "poteri forti" e nella prossima puntata arriva Padre Natura

Paolo Bonolis ha pubblicato una divertente stories su instagram poco prima della messa in onda della scorsa puntata di Ciao Darwin in cui polemizzava contro i “poteri forti” ovvero Striscia la notizia, colpevole di non dare la linea al suo Ciao Darwin in orario.

Il tg di Antonio Ricci infatti anziché terminare alle 21:25 com’è stabilito finisce dopo parecchi minuti, ciò comporta che la prima serata di Canale5 inizi più tardi rispetto ad altre reti. Il presentatore ha così annunciato la puntata: “Nove e un quarto accendete, poi abbiate pazienza: non dipende da noi”. Sempre su instagram anche la moglie Sonia Bruganelli ha polemizzato contro il tg satirico: “Tra poco arriviamo!!! Dopo Striscia, per cui non sappiamo a che ora!Io mi sono messa a comoda”.

Tuttavia nonostante sia iniziato più tardi del previsto il programma è stato il più seguito della serata con i suoi 4.072.000 spettatori e il 22,8% di share battendo così la Corrida di Carlo Conti che ha raggiunto i 3.866.000 spettatori e il 18,6% di share e tutti gli altri programmi (come Propagandalive e Fratelli di Crozza fermi rispettivamente al 5,7 e 5,1 di share). Nella scorsa puntata le categorie sfidanti sono state le Cime contro le Rape capitanate rispettivamente dal Prof Umberto Broccoli e da Carmen Di Pietro. Ad aggiudicarsi la vittoria sono state le “Cime” dopo aver affrontato tutte le prove tra cui l’esilarante “Macchina del Tempo”.

Nella prossima puntata arriva Padre Natura

Nella prossima puntata di Ciao Darwin 8, che andrà in onda Venerdì 5 Aprile sempre su Canale5, non ci sarà più Madre Natura ma bensì Padre Natura (che secondo indiscrezioni sarà un modello brasiliano) questo perché la prossima settimana la sfida sarà tutta al femminile: le due categorie che si sfideranno saranno infatti le Giuliette contro le Messaline.

Le Giuliette che rappresentano le donne più caste e pure saranno capitanate da Giorgia Palmas, ex velina e showgirl, mentre Taylor Mega influenzer presente nel cast dell’ultima edizione dell’isola, sarà il capitano della squadra delle Messaline: donne più appariscenti e disinibite. Per ora non ci sono altre anticipazioni ma sicuramente anche la prossima puntata sarà all’insegna della leggerezza e del divertimento.