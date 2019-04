"Ciao Darwin 8", anticipazioni quinta puntata

Venerdì 12 aprile su Canale5 alle 21:30 andrà in onda la quinta puntata di Ciao Darwin 8, lo storico game-shows condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Nel programma ogni settimana si sfidano due categorie contrapposte e la categoria vincitrice sarà quella che prevarrà nelle generazioni future. Il titolo è infatti la parodia della teoria evolutiva di Darwin ma per il programma l’umanità non si evolve ma regredisce.

Questa settimana le due categorie che si sfideranno saranno Belli contro Brutti, non è la prima volta che nella trasmissione si affronta questa sfida e già successo in altre edizioni, nella prima dove i capitani erano rispettivamente Antonio Rossi e Maurizio Mosca, nella terza dove Samantha De Grenet rappresentava i belli e l’attrice Anna Mazzamauro i brutti, e poi ancora nella quinta con capitano dei belli Magda Gomes e dei brutti Franco Oppini, ed infine nella scorsa edizione dove Amaurys Perez rappresentava i belli e Franco Pistoni, lo iettatore di Avanti un altro, i brutti.

Per la puntata di venerdì i due capitani sono da una parte Enzo Salvi per i brutti, cabarettista e attore che ha recitato in molti film con Massimo Boldi, dall’ altra parte Youma Diakite per i belli, modella e attrice che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. I due capitani aiuteranno la propria categoria nell’affrontare le varie prove dal genodrome al dibattito, dalla macchina del tempo al defilè fino alla prova finale dei cilindroni per vincere la puntata, ed unire la propria categoria alle altre vincitrici di questa edizione: Shock, Gaypride, Cime e Giuliette.

Non è ancora noto chi sarà Madre Natura mentre nella scorsa settimana era la modella Cicelys Zelies e nelle precedenti puntate e stata rappresentata dalle modelle Ema Kovac, Angelina Michelle e Vanja Rosic.

Non vi sono altre anticipazioni, sicuramente ci saranno divertenti gag tra Bonolis e Laurenti si riderà con le varie prove, la leggerezza e il divertimento infatti rendono Ciao Darwin un programma seguitissimo che ogni settimana supera il principale concorrente su Rai1 La Corrida di Carlo Conti.