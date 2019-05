Ciao Darwin 8, anticipazioni puntata del 24 maggio

Venerdì 24 maggio alle 21:25 circa, dopo Striscia la Notizia, andrà in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin di questa stagione. L’ottava edizione del game-show di Canale 5 ha riscontrato un ottimo successo di pubblico con un media di 4.000.000 telespettatori a puntata e il raggiungimento del 24% di share, in quanto il programma è molto seguito anche dai giovanissimi.

L’ultima puntata della stagione vedrà sfidarsi gli “Umani” contro i “Mutanti”; quest’ultimi rappresentano persone che si sono sottoposte ad interventi di chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto fisico, mentre per “Umani” si intendono persone naturali che non vi hanno mai fatto ricorso.

A rappresentare le due categorie contrapposte ci saranno Claudia Ruggeri, capitano della squadra degli “Umani”, e Rodrigo Alves per la squadra dei “Mutanti”. Claudia Ruggeri è nota come la Miss Claudia di Avanti un altro, programma condotto anch’esso da Paolo Bonolis, ed è inoltre la fidanzata del cognato di quest’ultimo. Rodrigo Alves, invece, è un modello di origine brasiliana conosciuto come il Ken Umano, che ha partecipato a molti programmi di Barbara D’Urso.

I concorrenti delle due squadre si sfideranno nelle varie prove per cercare di far vincere la propria categoria; le prove, nello specifico, consistono nella Macchina del tempo, Prova di coraggio, Defilè, Dibattito e Cilindroni. La prova del Genodrome, in seguito agli incidenti che hanno visto coinvolti dei concorrenti nelle scorse settimane, è stata modificata: sono stati infatti tolti i “rulli rotanti” ed al loro posto vi sono 5 concorrenti che devono cercare di rimanere attaccati il più possibile ad una parete contro cui si devono lanciare aggrappati ad un gancio.

Infine, accanto a Paolo Bonolis, ci sarà Luca Laurenti e anche il ritorno di Madre Natura che nella scorsa puntata non era presente perché sostituita da Padre Natura. Nella puntata scorsa, dove a sfidarsi furono il “Web” contro la “Tv”, Padre Natura era interpretato dal modello Filippo Melloni.