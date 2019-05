Ciao Darwin 8: anticipazioni del 17 Maggio 2019

Venerdi 17 Maggio, come di consueto da qualche mese a questa parte, c’è l’appuntamento alle ore 21:25 “Ciao Darwin 8-Terre desolate” sulla rete Mediaset Canale 5. Nonostante il tragico incidente accaduto durante una prova fisica, dove due concorrenti hanno riportato gravi ferite permanenti, il programma appare riscuotere un grande successo televisivo.

Di fatto il venerdì sera è tra i programmi ad avere più audience, sbaragliando la concorrenza delle reti rivali. La scorsa puntata è stato possibile assistere alla sfida goliardica “Juve contro tutti”, capitanata da Giampiero Mughini e Raffaele Auriemma per le rispettive fazioni che si erano fronteggiate quella sera.

Come in ogni apertura del programma, è immancabile la presentazione di una “Madre natura” sempre differente; ragazze molto avvenenti con fisico da top model. Infatti nella scorsa puntata è stato il turno di Michelle Sander. Coppia affiatata appaiono anche i presentatori Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che sanno ben gestire i tempi del programma e allo stesso tempo divertire il pubblico da casa e in studio.

Ma questo venerdi 17 Maggio è la volta di due fazioni molto particolari e attese: Stelle della TV e Personaggi del web. Pare proprio dal quotidiano Palermotoday che nella squadra delle stelle della TV facciano parte 3 Palermitani. Inoltre sempre nella squadra delle stelle della TV sarà possibile vedere Giusy Randazzo che ha partecipato ad alcuni film tra cui “Vite perdute” e “Grimaldi”, ed ha anche partecipato al noto programma condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“.

Inoltre sarà presente anche Sebastiano Anello, noto conduttore che ha participato a programmi televisivi come “L’Eredità” e “Take me out“. Per quanto riguarda invece i personaggi del web sono rappresentati prevalentemente da blogger e Influencer di internet, sarà quindi una squadra molto conosciuta dalla fascia d’età giovanile, dai teenager in sù. Staremo a vedere chi avrà la meglio.