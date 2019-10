Christian Fregoni e il cambio di lavoro: una nuova collaborazione per lui

Dopo un intero mese passato in qualità di campione del famoso gioco a premi “Caduta Libera“, (programma condotto da oramai tante stagione dal noto presentatore Pavese Gerry Scotti) l’ex campione Christian Fregoni si appresta a non mollare il mondo della televisione, divenendo sempre più famoso e popolare.

Infatti il ragazzo oltre a vincere una cospicua somma di denaro grazie alla sua permanenza costante in qualità di campione ininterrotto per più di un mese, ha avuto modo di farsi conoscere ed acquisire quella popolarità adeguata da avere ulteriori occasioni nel mondo della show tv. Infatti è da qualche tempo che è possibile osservare Christian presenziare nel famoso studio di “Pomeriggio 5” capitanato dalla famosa Barbara D’Urso.

Ma non finiscono qua la aspettative lavorative per il bagnino di “Caduta Libera”, infatti pare che Christian sia stato contattato da un famoso portale web, con l’intento di ingaggiarlo per elaborare delle recensioni sui film che vengono trasmessi sulla televisione Italiana. Una grande opportunità di lavoro che di certo consentirà al ragazzo di acquisire sempre più consensi.

Persino l’ex campione del gioco a premi in questionen Nicolò Scalfi, il suo conterraneo Bresciano, ha mandato dei vivi complimenti a Christian, per il suo salto di qualità; il ragazzo infatti ha decisamente intenzione di accettare e allo stesso tempo continuare il suo lavoro di bagnino e trovare anche il tempo di concludere i suoi studi e laurearsi. Laureato, opinionista di Barbara D’Urso, ex campione di un gioco a premi, bagnino, e per di più recensore di film, insomma per Christian appare davvero che si siano aperte molte porte e molte aspettative lavorative.

Inoltre per Christian appare un periodo d’oro anche sotto l’aspetto social, è cresciuto infatti vertiginosamente il suo numero di followers su social network “Instagram“, ed è proprio sul social succitato che il ragazzo ha annunciato queste nuove collaborazioni lavorative, annunciando in una didascalia: “Con immenso piacere che annuncio l’inizio di quella che spero si riveli una lunga ed appassionata collaborazione con @superguidatv! Grazie mille, per avermi concesso la possibilità di esprimere il mio spassionato punto di vista sui film in programmazione! Buona visione!“.