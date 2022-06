Chiude definitivamente la Fox, la casa delle serie tv

Ascolta questo articolo

Il canale televisivo Fox su Sky ha chiuso, dal 31 luglio 2003 ci faceva compagnia nei nostri pomeriggi con le sue serie tv popolari; anche il brand Fox non è più lo stesso: in origine infatti faceva capo alla Newscorp di Murdoch che poi ha venduto a Disney. La Fox di Murdoch resiste come marchio negli Stati Uniti, ma ormai passata a Disney che sta dismettendo tutti i suoi canali per passare a Disney plus.

Si chiuderà con una maratona di Boris di 24 ore, col suo debutto in cui passavano serie come i Simpson e X-Files, in cui in Italia le serie tv facevano da tappabuchi e non erano così viste, parliamo dei primi anni Duemila, complice l’arrivo di fenomeni rivoluzionari come Lost e Grey’s Anatomy, Fox invece diede rinnovata dignità al genere seriale.

Spesso c’erano repliche e variazioni nel palinsesto e ciò rendeva il pubblico ancora più legato, l’anteprima di prime sottotitolate in italiano erano un punto di svolta all’epoca per gli aficionados, è stato il precursore delle serie tv che oggi siamo abituati a vedere sulle piattaforme streaming, Fox Life, inaugurato nel 2004, non solo puntò sulla serialità cosiddetta al femminile, coi vari Desperate Housewives e Ghost Whisperer, ma anche con serie tv italiane molto seguite.

Nel 2005 fu poi la volta di Fox Crime, che portò alla ribalta C.S.I Crime Scene Investigation che poi sbarcò su Italia Uno, dopo l’acquisizione con la Disney i canali Sky vennero a poco a poco tutti dismessi, era divenuto un contenitore di repliche residuali a ciclo continuo, ma che comunque facevano felici i fan accaniti di Simpson, How I Met Your Mother o Big Bang Theory.

L’ultimo colpo di coda di quella che era un tempo definita la “Casa delle serie” è venuto con l’ultima stagione di This Is Us, conclusasi però il 27 giugno scorso. Diciamo quindi addio al canale di intrattenimento che ha riempito tanti nostri pomeriggi di risate e gag divertenti e un pizzico di ironia.