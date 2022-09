Chicago Police Department: il personaggio di Halstead lascia la serie dopo quasi 10 anni

Ascolta questo articolo

Chicago Police Department è una delle serie americane che anche in Italia ha ottenuto un grande successo dove continua a essere trasmessa da quasi 10 anni su Italia 1 durante la stagione estiva. I personaggi di Hailey, Rusek e Voight, compreso Halstead sono ormai entrati a far parte delle vite dei telespettatori che li seguono con passione. Proprio uno dei personaggi cardine ha deciso di lasciare la serie, come afferma lui stesso in un comunicato.

Una serie targata Dick Wolf che, nei nuovi episodi, in onda in autunno negli Stati Unit, dovrà fare a meno del personaggio di Jay Halstead interpretato da parecchi anni da Jesse Lee Soffer. Dovrebbe lasciare la serie nei primi episodi della decima stagione che sta per arrivare in autunno negli USA sulla rete generalista NBC.

Proprio il noto attore ha dato conferma del suo addio alla serie, anche se ad oggi non si conoscono le ragioni. Sul suo profilo Twitter, ha scritto le seguenti parole: “È triste, ma vero. Voglio ringraziare gli incredibili fan per il loro incrollabile sostegno negli ultimi 10 anni e voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Dick Wolf e a tutte le persone alla Wolf Entertainment. Sarò sempre orgoglioso di aver interpretato il detective Jay Halstead”.

Da quando è arrivato nella serie di Chicago Police Department, il personaggio di Halstead ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico e delle telespettatrici, considerando anche la sua prestanza. L’attore è apparso in tutti e 187 episodi della serie, diventando in questi episodi, attualmente in onda su Italia 1 (di cui l’ultimo andrà in onda lunedì 5 settembre), il braccio destro di Voight dove, nel corso delle puntate, ha anche sposato la collega Hailey.

Non si sa ancora se il suo personaggio morirà o uscirà semplicemente di scena, ma il suo addio alla serie avverrà nei primi episodi della decima stagione, in onda a breve negli USA.