Chiara Ferragni, le informazioni sul documentario e la data di uscita

Il nome di Chiara Ferragni è sulla bocca di tutti da alcuni anni. L’imprenditrice e blogger, che conta su Instagram ben sedici milioni di followers, inizia la sua carriera nel 2009. La giovane, infatti, in quel periodo ha fondato il blog di nome “The Blonde Salad“, mentre nel 2010 è stata ospite degli MTV TRL Awards.

I primi successi arrivano però nel 2016, diventando global ambassador di Pantene. Ha ricevuto un certo risalto anche all’estero, posando per la rivista “Vanity Fair“, tanto che “Forbes“, nello stesso anno, l’ha inserita nella lista “30 Under 30 Europe: The Arts” . Nel 2017, sempre secondo “Forbes“, viene nominata come l’influencer più potente del mondo.

Le ultime notizie

L’attuale compagna di Fedez ha deciso di raccontare la sua lunga carriera con un documentario. In un vecchio articolo del settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, si parlava che il tutto sarebbe costato attorno ai 400 mila euro aggiungendo che non aveva riscosso alcun interesse nelle tv italiane.

In realtà, la notizia è stata smentita da “Memo Films s.r.l“, come possiamo leggere sul blog di “Davide Maggio“: “Le riprese del documentario non sono ancora terminate, sono in corso trattative per la vendita dei diritti televisivi con i principali broadcasters italiani ed internazionali e nessuno sino ad oggi ha declinato l’acquisizione dei diritti dell’Opera. Quanto al budget è errato e sensibilmente inferiore rispetto a quello effettivamente impiegato”.

Dopo mesi di silenzio, in cui si è ipotizzato anche un possibile annullamento del progetto, Chiara Ferragni ritorna sul suo documentario. Rispondendo a un fan sul suo profilo Instagram, l’influencer ha dichiarato che per il momento lo stanno ancora ultimando, e che dovrebbe uscire nel mese di settembre, non specificando però la giornata esatta.

Non si sa quale emittente dovrebbe mandare in onda il suo documentario, ma non va escluso che possa venir trasmesso solamente in streaming, approfittando di piattaforme come “Netflix” e “Amazon Video“.