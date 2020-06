"Chiamatemi Anna", i nuovi episodi in estate sulla Rai

La serie “Anna dai capelli rossi” tratta dal romanzo della scrittrice Lucy Maud Montgomery sta per arrivare sulla Rai per tenere compagnia ai telespettatori durante la stagione estiva a partire dal 6 luglio prossimo. Il titolo “Chiamatemi Anna” è andato in onda su Netflix il 12 maggio del 2017 per tre stagioni consecutive raccogliendo un discreto successo. Ora la serie ritorna dal 6 luglio su Rai 2 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì intorno alle 15.20 circa.

Ogni giorno un nuovo episodio per un totale di 7 episodi per la prima stagione. La serie racconta la storia di Anna, la quale è adottata dai fratelli Mathhew e Marilla Cuthbert, che avevano bisogno di un aiutante per la fattoria. Rendendosi conto dell’animo solare e allegro di Anna, decidono di fare affidamento su di lei che porta una ventata di freschezza all’intero paese e ai cittadini.

Nella serie, Anna è interpretata da Amybeth McNulty che ha grandi occhi e sorriso disarmante, quindi perfetta per questo ruolo. Oltre a lei, gli altri personaggi sono Dalila Bela nei panni di Diana, la sua amica più vicina e Lucas Jade Zumann è Gilbert. Una serie di origine canadese prodotta da Susan Murdoch per Northwood Entertainment, CBC e Netflix.

Una serie che segue Anna nel passaggio che va dall’infanzia alla maturità sino ad affrontare tutte le questioni difficili come il suo arrivo nella cittadina, ma anche le tematiche legate al bullismo, oltre all’affermazione di se stessa e della propria identità sino al femminismo. Una serie molto attuale con al centro Anna e il suo mondo.

In Italia il cartone animato che risale al 1979 ha ottenuto maggiore successo rispetto ai libri. La serie in 50 episodi è considerata un evergreen per tutti i ragazzi, ma anche per gli adulti. Una serie che apre a varie riflessioni e pensieri.