"Chi vuol essere Milionario?", dopo il grande successo raddoppia

In occasione dei 20 anni di “Chi Vuol Essere Milionario” Mediaset e Gerry Scotti hanno riproposto la fortunata trasmissione, trasmessa in 120 paesi nel mondo. Per festeggiare l’evento Gerry Scotti ha chiesto ed ottenuto che la prima concorrente delle 4 puntate in programma fosse una ragazza che è cresciuta con la trasmissione.

Il pubblico ha seguito con entusiamo tutte le 4 puntate, con ascolti sensazionali. Da qui la decisione Mediaset di raddoppiare le puntate. Inizialmente la messa in onda doveva terminare prima di Natale, ma a partire dal 11 Gennaio 2019 verranno trasmesse altre 4 puntate. Gerry Scotty all’inizio della 5° puntata saluta tutti e dice “Lo avete voluto, lo avete fortemente chiesto e cercato…. e noi siamo qui!! Pronti a vivere altre forte emozioni“.

Gerry Scotti ha condotto ben 1593 puntate del gioco, per questo è entrato nel Guinness dei Primati come “il conduttore che ha condotto il maggior numero di puntate nel mondo”. Con queste nuove 8 puntate, che probabilmente non saranno le uniche, aumenta ancora di più il suo primato.

La formula del programma rimane invariata, un susseguirsi di 15 domande che possono riguardare qualsiasi tema. L’obbiettivo è raggiungere la 15° domanda e guadagnare 1.000.000 di euro. Rispetto alle precedenti edizioni sono state introdotte alcune modifiche, per esempio è stato tolto “chiedilo a casa” perchè a dire di Gerry Scotti “con l’era dello smartphone sarebbe stato troppo facile” ed è stata sostituito con “chiedilo a Gerry”.

Nell’edizione trasmessa a dicembre 2018 gli aiuti sono passati da tre a quattro aggiungendo “chiedilo al tuo esperto in studio“. La grande novità riguarda la possibilità di scegliere dove mettere il secondo traquardo mentre il primo rimane fisso a 3000 euro cioè alla 5° domanda.