Chi vuol essere milionario, arriva la frecciatina di Gerry Scotti sui dati Auditel

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di “Chi vuol essere milionario”, il quiz del giovedì sera condotto da Gerry Scotti che lo conduce ormai da tantissime edizioni. Un quiz in cui i concorrenti si mettono in gioco rispondendo alle domande più disparate riguardo il mondo della cultura, della scienza, della fisica, ma anche curiosità provando a sbarcare il milione. Nella puntata andata in onda ieri sera, il conduttore ne ha approfittato per lanciare una frecciatina riguardo gli ascolti.

Le puntate del quiz non stanno andando benissimo dal punto di vista degli ascolti, complice anche la concorrenza, in quanto il giovedì sera sulla rete ammiraglia va in onda “Nero a metà” con protagonista Claudio Amendola che raccoglie sempre grande successo battendo il programma di Canale 5. Proprio durante la puntata di ieri, ecco arrivare la frecciatina del conduttore.

Ecco le parole di Gerry Scotti relative agli ascolti: “Sono orgoglioso di poter fare una televisione come questa. Poi magari qualcuno vede in un milione in più altre cose, bravi, ma noi siamo felici di quello che stiamo facendo perché questo rimane”. Nel frattempo, tornano al gioco, ieri la concorrente Sara Ricciardo, di Vigevano ha portato a casa la bellezza di 150 mila €.

La concorrente di ieri sera, Sara Ricciardo, di Vigevano, medico di base, ha messo in luce tutti i suoi studi, le sue qualità ricevendo più volte i complimenti dallo stesso conduttore riguardo il suo percorso all’interno del quiz. Proprio in questa occasione, Scotti ha colto la palla al balzo di definirsi orgoglioso di fare una televisione di questo tipo.

Secondo il parere di Gerry Scotti, “Chi vuol essere milionario” non è soltanto un quiz o un game, ma una intervista, un modo per conoscere cose, scoprire aspetti diversi e imparare. Riguardo il personaggio di fantasia maggiormente ricco, la risposta è stata Paperon De Paperoni e, proprio qui, Gerry Scotti si lascia andare a una battuta affermando che, oltre a lui, ci sono anche la De Filippi, Conti e lo stesso Bonolis.