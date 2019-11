"Chi l’ha visto?" tratta il caso di Ylenia Carrisi e riaccende la speranza. Le parole di Romina Power

Nel corso dell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” – in onda il 20 novembre 2019 in prima serata su Rai 3 – si è parlato del caso di Ylenia Carrisi, la primogenita figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa nel nulla in circostanze misteriose nel 1994 a New Orleans. Un caso ancora irrisolto il suo, che mantiene sempre viva la speranza di ritrovarla in vita da qualche parte.

Nelle ultime settimane Romina ha lanciato un singolare appello sui suoi profili social, affinchè si condividesse la foto di Ylenia il più possibile, nella speranza che qualcuno possa dare delle informazioni utili per ritrovarla, perché la Power non ha mai perso la speranza di ritrovare la figlia in vita.

Ylenia Carrisi potrebbe essere ancora viva

L’appello di Romina è stato raccolto anche da Federica Scairelli che ha quindi trattato il caso della giovane arrisi, mostrando un servizio in cui si sono fatte vedere alcune possibili evoluzioni e trasformazioni che il volto di Ylenia ha potuto subire nel corso di questi decenni. Anche per la celebre trasmissione di Rai 3 Ylenia potrebbe quindi essere davvero ancora viva.

Nel corso del servizio mandato in onda da “Chi l’ha visto?” è stato mostrato anche una ricostruzione del volto di Ylenia invecchiata, quindi nelle diverse ipotesi di vita. Ma non è tutto perché la redazione del programma ha raccolto anche una testimonianza esclusiva rilasciata da Romina Power che ha detto: “La speranza di poterla riabbracciare non muore mai“.

La Power si è sempre dichiarata convinta che Ylenia non sia morta, nonostante la giovane abbia fatto perdere le sue tracce da ben 25 anni. Il mese di novembre, racconta Romina, è dedicato a Ylenia. La Power ha ricordato di aver postato sui social una foto della figlia nel caso qualcuno possa riconoscerla.

Nella ricostruzione fatta dai giornalisti di “Chi l’ha visto?” si attesta la possibilità che Ylenia possa essere ancora in vita, perché potrebbe essere stata plagiata da Alexander Masakela, l’uomo chiave in tutta questa misteriosa vicenda, una sorta di guru che aveva un forte ascendente sulla giovane Carrisi. E’ possibile che Ylenia abbia cambiato identità dimenticando il suo passato?