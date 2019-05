"Chi l’ha visto?", Pamela Prati in silenzio assiste alle vere vittime di truffe amorose

In questi giorni si è parlato molto dell’intervista di Pamela Prati a “Chi l’ha visto?“. La bomba, lanciata da “Dagospia“, sito diretto da Roberto D’Agostino, ha fatto il giro del web in poche ore. Infatti, in pochi credevano che Federica Sciarelli, conduttrice apprezzata dal grande pubblico per la sua indiscutibile classe e professionalità.

Pamela Prati ha fatto parlare di sé in questi giorni a causa del suo matrimonio con Marco Caltagirone, presunto imprenditore milionario. In realtà, con alcune ricerche fatto dal sito “Dagospia“, si è scoperto che l’uomo non esiste. Dopo qualche settimana di “resistenza”, Eliana Michelazzo, l’agente dell’ex primadonna del “Bagaglino”, ha deciso di confessare la verità a “Live – Non è la D’Urso“. La stessa cosa viene fatto da Pamela dopo una settimana da “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin.

La presenza di Pamela Prati a “Chi l’ha visto?”

Federica Sciarelli ha fatto scorrere dinanzi agli occhi della showgirl alcune immagini di donne e uomini truffati da profili falsi su Facebook o Instagram, spesso inesistenti, che esternano di provare un forte sentimento verso i fake. Purtroppo, queste “avance” via social, hanno come obiettivo quello di rubare più soldi possibili alla povera vittima.

Successivamente, Federica Sciarelli ha voluto ringraziare Pamela Prati per aver accettato il suo invito: “Lei ci ha dato la possibilità forse di parlare con tanti di voi di tante altre donne che non hanno visibilità e che sono state truffate nella loro dignità e nella loro persona”.

Quindi, la presenza di Pamela Prati negli studi di “Chi l’ha visto?” è stato solamente uno stratagemma per attirare più persone possibili dinanzi alla trasmissione di “Rai 3“. E, da come possiamo leggere su Twitter, in molti hanno apprezzato questa ospitata: “Pamela Prati, dimessa e muta, messa all’angolino e costretta a vedere le reali tragedie dietro le truffe online è il più grande colpo di genio e il più sopraffino esempio di arte maieutica mai visti in tv”.

Ovviamente, ci sono anche delle persone che non hanno digerito questa ospitata, poiché accusano la conduttrice di aver fatto passare Pamela come la “vittima” della situazione.