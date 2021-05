"Chi l’ha visto", nuova lettera anonima su Denise Pipitone: "Da 17 anni so tutto, avevo paura"

Nella puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera, in prima serata su Rai 3, ne sapremo di più sulla misteriosa lettera che parla della scomparsa di Denise Pipitone e che esattamente una settimana fa un mittente anonimo ha inviato all’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. La stessa lettera è stata inviata alla redazione di “Chi l’ha visto”, che ha deciso di svelarne parzialmente il contenuto.

Da ormai diciassette anni – da quando cioè nel 2004 la piccola Denise (che allora aveva appena quattro anni) è stata prelevata e portata via dalla strada adiacente la casa di sua nonna, a Mazara del Vallo, dove stava giocando con i cuginetti – la trasmissione di Federica Sciarelli continua a occuparsi del caso e a cercare di contribuire alle indagini facendo chiarezza sui tanti punti oscuri della vicenda.

Il misterioso testimone del caso di Denise Pipitone

Grazie al polverone sollevato dalla vicenda di Olesya Rostova, la ragazza russa che si ipotizzava potesse essere Denise, anche i media sono tornati a occuparsi del caso, e dopo le ripetute sollecitazioni da parte di mamma Piera e dei suoi legali, qualcuno finalmente ha deciso di parlare. Una lettera anonima che apre nuovi scenari è stata infatti inviata sia all’avvocato Frazzitta che alla trasmissione “Chi l’ha visto”. Il contenuto è a dir poco scioccante.

“Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…”: così comincia la missiva, che successivamente parla delle varie fasi del sequestro e fa dei chiari riferimenti a numerosi testimoni oculati. Si intuisce che si tratta di gente del posto, di Mazara, che probabilmente non ha parlato e ancora non parla per paura. Ma paura di cosa?, ci si chiede. Possibile che, come sostiene qualcuno, dietro la vicenda vi sia l’ombra della delinquenza organizzata e di associazioni mafiose così potenti da riuscire a mettere tutti a tacere?

L’anonimo si dice “sicurissimo al cento per cento di quello che ho visto”, e la sua testimonianza è tutt’altro che campata in aria. L’avvocato Frazzitta, infatti, ha dichiarato che l’uomo – o la donna – nella lettera ha rivelato cose verificate, particolari e dettagli contenuti nei fascicoli dell’indagine ma di cui nessuno, nemmeno lui e Piera, poteva essere a conoscenza. A questo punto non ci resta che aspettare la prossima puntata di “Chi l’ha visto” per conoscere per intero il contenuto dei nuovi indizi in mano agli inquirenti.