"Chi l’ha Visto?", anticipazioni: ospite Pamela Prati che parlerà delle truffe online

Il caso di Pamela Prati sembra un argomento ancora molto in auge. L’ex primadonna del “Bagaglino” ha fatto parlare di se in questi mesi a causa del matrimonio fantasma con Marco Caltagirone. Le fotografie dell’uomo non sono mai state viste, e “Dagospia“, grazie ad alcune ricerche, ha confermato che in realtà l’imprenditore non esiste.

Inizialmente sono arrivate delle smentite sia da Pamela Prati che dalle sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, rivelando che dietro all’assenza di Marco Caltagirone in televisione sarebbe causato solamente da una questione di privacy. La verità però viene a galla grazie a una intervista rilasciata dall’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” a “Live – Non è la D’Urso”, in cui conferma questa truffa.

Le anticipazioni di “Chi l’ha visto?”

Ormai il caso Pamela Prati non rientra più nell’ambito gossip, ma si tratterebbe di una vera e propria truffa. Infatti, secondo le ultime ipotesi, Eliana Michelazzo e Donna Pamela approfittavano di questi profili “fake” per guadagnare, sfruttando vip e politici.

Proprio per questo motivo, come rivela il sito “Dagospia“, Pamela Prati sarà ospite di “Chi l’ha Visto?” con l’obiettivo di parlare di truffe online: “Fermi tutti! la Sciarelli, per risollevare gli ascolti, si imbarbarisce in modalità d’urso. mercoledì scorso ‘’Chi l’ha visto?’’ è sceso all’8% contro la D’urso pratizzata e domani sera la sciarelli ospiterà Pamela prati per parlare di truffe online”.

Una ospitata ritenuta ingiusta dal sito diretto da Roberto D’Agostino, poiché fino a questo momento Pamela Prati è stata pagata per raccontare menzogne agli italiani: “Quanti soldi del canone percepirà la Prati per raccontare ancora balle su Raitre? [ …] Forse andrà gratis visto che oggi sul ‘’Fatto Quotidiano’’ la sua agente (e mente della truffa) Pamela Perricciolo parla di 40 mila euro a ‘’Verissimo’’?”.

Secondo sempre il sito “Dagospia“, Pamela Prati è una complice di questa brutta vicenda. La showgirl, infatti, si troverebbe in grossi guai finanziari a causa delle ingenti somme di denaro perse al bingo, come rivelato dal suo ex agente.