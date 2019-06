"Chernobyl", la serie sul celebre disastro nucleare in onda da stasera

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Peccato non avere Sky perché mi sembra, almeno dalla trama e dal cast, una serie imperdibile, che cerca di far luce su uno dei disastri più monumentali e ingenti per il numero di vittime e per la sua portata nella storia. Spero saranno in molti a seguirla e ad apprezzarla, in modo da capire le cause della tragedia e la quantità di persone che sono rimaste coinvolte. Una commemorazione per tutti coloro che non ci sono più.