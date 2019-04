Chernobyl: è pronto il trailer della nuova serie Sky-HBO

Dopo il primo teaser, per la miniserie intitolata Chernobyl è arrivata l’ora del trailer ufficiale. Frutto di un progetto che ha visto la collaborazione tra Sky e HBO, la serie sarà composta da cinque puntate che andranno in onda il prossimo maggio.

L’intento degli ideatori di questo show, sarà quello di far rivivere quei giorni del 1986 in cui il mondo rimase con il fiato sospeso, terrorizzato dalle possibili conseguenze del più grave incidente nucleare della storia. Quel 26 aprile alle ore 1.23, il mondo venne turbato da una catastrofe che rimise in discussione il ruolo e soprattutto la pericolosità delle centrali nucleari.

Chernobyl andrà in onda a maggio su Sky Atlantic, mentre negli Stati Uniti sul canale HBO. Nel cast comparirà Jared Harris, che intepreterà il ruolo di Valerij Alekseevic Legasov, lo scienziato sovietico incaricato dal Cremlino di indagare sulle cause dell’incidente. Fu proprio lui a comprendere la reale dimensione della catastofe, e in ragione di ciò venne costretto a non rivelare molti dei dettagli sulla dinamica dell’incidente e sulle conseguenze della nube tossica sprigionata dal reattore numero 4.

Tra gli altri ci sarà anche Stellan Skarsgård, al quale spetta la parte di Boris Shcherbina, capo della commissione governativa istituita dal governo di Mosca. Emily Watson interpreta invece Ulana Khomyuk, la fisica nucleare sovietica, anch’essa impegnata a svelare quale mistero abbia portato al disastro.

La miniserie i cui episodi sono stati scritti da Craig Mazin e diretti da Jonah Renck, entreranno nel merito non solo della catastrofe causata dall’esplosione, ma anche delle scelte intraprese dalle autorità sovietiche, che cercarono di minimizzare le conseguenze di un disastro di proporzioni inimmaginabili. Dopo aver scelto di non rivelare nulla al resto del mondo, furono i tecnici di Forsmark, la seconda più grande centrale nucleare svedese a lanciare l’allarme, preoccupati per aver scoperto particelle radioattive, per loro natura riconducibili esclusivamente ad impianti di fabbricazione sovietica.