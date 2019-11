Chef Rubio, Rai 2 lo sceglie come testimonial contro il cyberbullismo

Una notizia che ha fatto storcere il naso a tante persone, Chef Rubio in veste di testimonial contro il bullismo ha scatenato un forte, quanto inevitabile, dissenso da parte del popolo del web ma anche da alcuni giornalisti, come Selvaggia Lucarelli. Di recente si è molto parlato del famoso chef dello street food, e della sua improvvisa sospensione del programma da lui condotto su “Discovery“.

Chef Rubio infatti in poco tempo è divenuto famoso per la sua capacità di intrattenere il pubblico con una conduzione cruda, essenziale, e soprattutto nuova. Ma col tempo qualcosa non è andato, lo chef in un comunicato ha affermato che è stata unicamente sua la volontà di dare un freno alla conduzione del programma “Camionisti in trattoria“.

Di recente l’azienda Rai ha deciso di far presenziare lo chef a un programma contro il cyberbullismo dal nome “#Ragazzincontro“. Come succitato in molti hanno reputato poco opportuno la presenza dello chef, che oltre alle vesti di cuoco, col tempo ha fatto conoscere anche le sue idee, certe volte molto estremiste, come la frase che enunciò contro gli ebrei reputandoli “esseri abominevoli“, oppure “Israele nazista“, ed ancora parole molto dure come “se volete spendere meno eliminate fisicamente i sovranisti“; insomma è apparso in più occasioni un personaggio che di certo non la manda a dire.

Ragion per cui tanti personaggi hanno reputato altamente inadatta la sua presenza in programma dove alla base si tratta un tema molto delicato e attuale come il cyberbullismo; la stessa Selvaggia Lucarelli ha detto: “Senza parole“. La Rai dopo aver preso coscienza delle eventuali conseguenze circa la presenza dello chef, ha preso in seguito una contromisura.

In serata infatti ha emanato un comunicato che dichiara: “Nella puntata di #RagazziContro in onda domani alle 23.20 su Rai2, e registrata il 9 ottobre – per questioni di opportunità non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio“. L’azienda ha quindi preferito porre rimedio alla questione, prima che diventi una situazione ingestibile.