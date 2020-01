"Che tempo che fa": Uma Thurman in lacrime per Giulio Regeni

La bella attrice statunitense Uma Thurman, ospite durante una puntata di “Che Tempo Che Fa“, programma condotto da Fabio Fazio, ha fatto il suo ingresso in studio sorprendendo tutti i presenti: l’attrice, infatti, si è presentata in lacrime. A generare tale commozione sarebbe stata la storia di Giulio Regeni, il ricercatore che quattro anni fa venne torturato ed ucciso in Egitto; sull’omicidio non è ancora stata fatta chiarezza.

La Thurman, che è entrata in studio subito dopo l’intervento di Paola e Claudio Regeni, avrebbe ascoltato la loro storia; i due starebbero lottando contro gli interessi internazionali e l’ambiguità delle istituzioni al fine di ottenere giustizia per il figlio. I coniugi hanno inoltre presentato il libro Giulio fa cose, edito da Feltrinelli, e chiudendo il loro spazio hanno anche letto la lettera indirizzata ad Al Sisi, il Presidente Egiziano, dalle pagine di Repubblica pubblicate lo scorso anno.

Uma, che si sarebbe dichiarata vicina alla famiglia che ha subito la grave perdita, ha affermato tra le lacrime: “Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia Regeni, spero ci sia giustizia per loro. Hanno tutto il mio sostegno.” La bella attrice di Pulp Fiction avrebbe anche motivato la sua presenza in studio, che non è iniziata come aveva programmato: “Ero pronta a venire qui a parlare della mia carriera, ma mi fa così male sentire di questa perdita. Ho sentito la lettera e hanno tutto il mio sostegno“.

Successivamente prova ad immedesimarsi nei panni della famiglia Regeni, essendo lei stessa una madre, e dice di non poter nemmeno immaginare il dolore provato. Riservando tutto il suo più sincero sostegno verso Paola e Claudio, l’attrice mostra il suo lato più tenero ed umano: “Io lavoro nell’intrattenimento, faccio l’attrice ed è strano che nella mia prima uscita pubblica del 2020 mi imbatta in questa storia“.

Il momento di conclude tra la commozione della Thurman che, per quanto abituata a recitare, non riesce a trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Infine, tenta di lanciare un messaggio: nonostante la follia umana che si cerca di combattere negli ultimi periodi, niente deve distruggere lo spirito dell’uomo e l‘arte, in questo caso, potrebbe essere una valida alleata.