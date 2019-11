Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino e la pungente ironia alla domanda: "Ma ti risposi con Belen?"

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, non molto tempo fa, sono tornati ad essere una coppia, per la gioia dei fan che sempre hanno sperato in un loro ricongiungimento, ma soprattutto per quella del loro piccolo Santiago, felice di rivedere sereni insieme mamma e papà.

I due, oltre a ritrovare la sintonia sentimentale, hanno dimostrato di aver recuperato anche il lato ironico e spensierato del loro rapporto. Durante l’estate, infatti, hanno pubblicato una Instragram Story in cui venivano sposati di nuovo da un frettoloso Santiago che non vedeva l’ora di tornare ai suoi impegni ludici.

La curiosità dei fan intorno ad un loro possibile secondo matrimonio non si è placata, e lo sa bene anche Luciana Litizzetto che durante l’ospitata di De Martino a “Che tempo che fa” non ha perso l’occasione di chiedergli: “A proposito di Belén, ma ti risposi?“, con il suo fare scherzosamente indagatorio.

Stefano De Martino risponde su eventuali seconde nozze con Belen Rodriguez

L’ex ballerino di Amici non si è fatto scappare l’occasione per rispondere con ironia a questo quesito che, senza ombra di dubbio, non era la prima volta che ascoltava: “No, ho già dato, perseverare è diabolico“, e con questo pensiamo che per il momento il capitolo “nozze” sia più che chiuso.

Poi cercando di tornare serio, ha risposto ai complimenti di Fazio che faceva notare che De Martino è presente da molto tempo in tv, nonostante la giovane età. Lui ha risposto che non sente ancora di aver fatto qualcosa di davvero importante per essere ricordato.

Si sente comunque fortunato per le sue origini napoletane, che gli hanno dato quella spinta per cercare sempre di fare meglio e rimanere sulla cresta dell’onda, non temendo di fare nuove esperienze: “Il vero valore aggiunto della provincia è che ti regala quella che a Napoli si chiama la cazzimma, quella tigna perché pensi di non essere mai all’altezza, quindi arrivi a dover dimostrare prima agli altri e poi a te stesso di meritarti quello che la vita ti regala. La provincia è una grandissima palestra”.