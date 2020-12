Che tempo che fa, Sabrina Ferilli ospite: "Maria mi perseguita". La De Filippi interviene al telefono

Fabio Fazio ha ospitato nel suo programma “Che tempo che fa“, in onda su Rai 2, Sabrina Ferilli che ha parlato a lungo della sua carriera e ha ricevuto i complimenti del conduttore che non ha potuto fare a meno di notare quanto l’attrice, col passare degli anni, conservi una rara bellezza: “Sei sempre più bella“.

Questo complimento ha dato l’occasione alla Ferilli di rivelare come non si sia mai piaciuta e, lasciando Fazio stupito, ha raccontato di come abbia vissuto un’adolescenza complicata e difficile: “Poi ho avuto la mia riscossa. Non sono mai stata corteggiata tantissimo, piacevano di più le persone esili, magroline. Allora avevo un fisico ancora più esuberante di adesso”.

Dopo aver ripercorso la sua importante carriera, Fazio chiede all’attrice romana conferma sulle voci insistenti che circolano da tempo su un suo desiderio di condurre il Festival di Sanremo accanto a Maria De Filippi. Dopo varie esperienze televisive insieme, nel programma “Tu Si Que Vales”e anche ad “Amici”, lei e la moglie di Maurizio Costanzo hanno legato tantissimo e la loro sintonia è arrivata anche al pubblico a casa che ha apprezzato tantissimo questa loro complicità.

Sabrina, quindi, senza peli sulla lingua risponde al conduttore: “Queste sono quelle stron*ate che spara la De Filippi. Per mettermi in imbarazzo butta lì queste miccette. Maria dice che dico le parolacce? Quelle le dico perché mi esaspera, mi perseguita. Sa tutto quello che non mi piace e lo fa apposta. Si definisce una donna misurata ma non lo è” concludendo con una bella risata.

Maria De Filippi interviene in diretta

Ma ecco che non è tardata ad arrivare la reazione della De Filippi che, seguendo da casa, ha voluto intervenire telefonicamente e ribattere alle queste affermazioni, creando l’ennesimo siparietto. Maria ha elogiato la amica e collega spiegando che la cosa che più la diverte di Sabrina è il suo rimanere bambina e di stupirsi sempre: “Si stupisce delle cose, ha un mondo tutto suo. Fabio chiedile cosa ha mangiato stasera e se chi vive con lei ha mangiato le stesse cose“.

Fazio ha preso la palla al balzo e e la risposta della Ferilli è arrivata puntuale: “Che carogna. Dato che non tutti hanno i miei gusti per il cibo, io – lavorando tutto il giorno – mi organizzo una cenetta come mi pare. Chi sta qui con me, Flavio (Cattaneo, ndr), dice di non essere interessato e invece poi va a spiluccare. Io che ho sognato tutto il giorno di ritrovarmi quella cosetta pronta, me ne trovo la metà o è addirittura finita. Così ora mangio prima. Cosa succede se Flavio si mangia la roba mia? M’incaz*o“, ha scherzato la Ferilli.

Poi la De Filippi ha anticipato che Sabrina sarà sua ospite, insieme alla madre, a “C’è Posta per Te” e in quell’occasione le avrebbero portato un cesto con diversi prodotti alimentari tra cui anche salsicce e e un salame e quanto pare proprio quel salame sarebbe misteriosamente svanito nel nulla. La Ferilli allora svela l’arcano e ammette di esserselo ripresa: “Era un salametto di fegato che magari neanche le sarebbe piaciuto. Papà lo aveva dato a me. L’ho sfilato dalla busta che mamma aveva dato a lei e me lo sono ripreso”, risolvendo così il complicato caso del salame scomparso.