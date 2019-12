Che tempo che Fa, Roberto Benigni annuncia il suo ritorno al Festival di Sanremo: "Sarà una favola"

Roberto Benigni, insieme a Matteo Garrone, è stato ospite nell’ultima puntata del talk show di Rai 2 “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio. Il due volte premio Oscar ha presentato il suo film “Pinocchio”, che uscirà nelle sale dei cinema italiani il 19 dicembre 2019.

Per Roberto Benigni non è la prima volta che recita nel romanzo di “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”. Infatti nel 2002 ha già girato Pinocchio interpretando proprio il protagonista. In questa circostanza però prenderà il ruolo di Geppetto.

La partecipazione di Roberto Benigni al Festival di Sanremo

Tra una chiacchierata e l’altra, dove Fabio Fazio ha mostrato al pubblico alcune scene del film, nel finale si presenta negli studi anche Renzo Piano. Il conduttore, anche per smorzare i toni, chiede a Roberto Benigni di rispondere ai gossip che lo accostano come ospite della prossima edizione della kermesse italiana condotta da Amadeus.

La risposta del due volte Premio Oscar sorprende, e con ironia sembra confermare una sua ospitata al Festival: “Sanremo per me è un’altra fiaba, una favola! Eccome se ci vado, io sono l’unica cosa sicura. Amadeus non so se verrà, ma io… Dire Sanremo e come dire Pinocchio, che è una favola, poi si festeggia il settantesimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, sarà un appuntamento straordinario”.

Roberto Benigni è stata numerose volte ospite del Festival di Sanremo. Sono indimenticabili le sue partecipazioni nel 2002 e 2009, dove nonostante le critiche ricevute per il compenso elevato, ha intrattenuto tutti con la satira su Silvio Berlusconi e Iva Zanicchi.

Nel 1980 poi ha condotto, insieme a Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi, il Festival di Sanremo. In questa circostanza fece discutere per il bacio che diede proprio ad Olimpia che durò per ben 30 secondi.