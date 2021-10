"Che tempo che fa", Nino Frassica su Terence Hill: "Per Don Matteo non è un addio ma un arrivederci"

Negli ultimi mesi si è parlato prepotentemente di un possibile addio di Terence Hill dalla famosa serie televisiva “Don Matteo“, di cui lui è protagonista dal 2000. Queste indiscrezioni poi vengono confermate dall’ultimo ciak pubblicato sui social, ove si può vedere l’attore girare la sua ultima scena nei panni del suo personaggio.

A prendere il suo posto è Raoul Bova, che ha ottenuto questa parte soprattutto per l’incredibile successo ottenuto da “Buongiorno, mamma!“. In una intervista rilasciata a “TV Sorrisi e Canzoni” ha parlato del suo nuovo personaggio: “Per ora possiamo dire che è diventato prete intorno ai quarant’anni e quindi la sua fede è giovane. Deve imparare a fare il parroco, a stare con la gente. E anche a fare l’investigatore. Se Don Matteo era sicuro di sé, lui è pieno di dubbi che affronta parlandone con il suo vescovo”.

Le parole di Nino Frassica

Nell’intervista Raoul Bova fa capire che il suo ingresso è avvenuto in maniera definitiva grazie alla fiducia del regista, ma Nino Frassica non pare essere molto d’accordo con le sue dichiarazioni. Durante la prima puntata di “Che tempo che fa”, stuzzicato da Fabio Fazio, svela che l’addio di Terence Hill dovrebbe avvenire solamente in maniera provvisoria.

Come riportato da una breve clip pubblicato sui social del programma condotto da Fabio Fazio, Nino Frassica afferma: “Don Matteo lo stiamo girando… Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via, poi tornerà. Attenzione. Non è un addio, è un arrivederci. Però è entrato Raoul Bova, che non fa Don Matteo ma Don Massimo”.

Va detto però che nelle ultime settimane, anche quelli più vicini alla trasmissione “Don Matteo”, hanno annunciato che il suo addio è avvenuto in maniera definitiva. Nonostante questo non va escluso che per Terence Hill non possa esserci un ritorno, in un piccolo cameo, verso le ultime puntate.