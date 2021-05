"Che Tempo Che Fa", Mara Venier rivela di essere stata fidanzata con un principe

Una generosa quanto corposa intervista della regina della Rai. Parliamo della padrona di casa di “Domenica In”, Mara Venier. Zia Mara è conosciuta a livello nazionale; tutti amano i modi di fare della Venier, del suo perbenismo e della sua simpatia. Durante l’ultima puntata del programma di Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa“, zia Mara è stata sua ospite, concedendo una bellissima intervista in cui si è parlato un po’ di tutto, dal suo libro e persino di una confessione che forse non sapevano molte persone.

In occasione della festa della mamma come poteva Mara non dedicare un pensiero a sua madre, scomparsa qualche tempo fa a causa della malattia che con cui combatteva da anni, l’Alzheimer. La Venier fa sapere che il suo libro da poco pubblico ha già raggiunto un numero incredibile di vendite: “Grazie a tutti! Il libro è appena uscito e sta già andando molto bene. Grazie“.

Si passa poi alle origini e quelle di Mara sono tra le più umili, soprattutto se si pensa che i suoi genitori non erano per niente addentrati nel mondo dello spettacolo e della televisione; si può dunque dire che Mara di certo si è costruita da sola. Con immensa gioia ricorda di quante volte la madre andava a fare la spesa, dicendo a tutti di essere la madre di Mara Venier.

Sono ricordi questi indelebili della vita di una persona. Sul lato amoroso, come prima abbiamo accennato, c’è stato un periodo in cui Mara, all’epoca solo sedicenne, è stata fidanzata con un vero e proprio principe, principe Sebastiano Furstenberg. A quel tempo il padre di Mara non era molto d’accordo su quella frequentazione di sua figlia, visto che il suo fidanzatino era abituato a ben altro stile di vita, fatto di sfarzi e ricchezze varie. Una volta venne anche invitata a presenziare a una festa di palazzo.

Ritornando al presente, la Venier dichiara che, in controtendenza, sarà presente anche nella prossima edizione di “Domenica In”. Se all’inizio di questa stagione infatti la presentatrice aveva dichiarato che sarebbe stata la sua ultima edizione e poi avrebbe appeso il microfono al chiodo, sembra che zia Mara sia pronta per condurre anche la prossima stagione del suo storico programma.