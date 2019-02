Che Tempo Che Fa, Loredana Berté ammette: "E’ stato l’ultimo Sanremo". Svelato il mistero della minibag

Loredana Berté, la celebre cantante italiana reduce dal quarto posto in classifica ottenuto alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, dopo la recente negata partecipazione a Domenica In è stata tra i protagonisti del salotto domenicale di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, dove finalmente ha detto la sua sulla recente sconfitta alla celebre kermesse musicale sanremese.

La delusione per il mancato podio è ancora molto viva in Loredana Berté, che con il suo brano “Cosa ti aspetti da me”, se non ha incanto le giurie – che a lei hanno preferito Mahmood , Ultimo ed Il Volo – ha sicuramente incantato il pubblico del teatro Ariston e quello da casa, che tifavano spudoratamente per lei.

Loredana Berté parla per la prima volta dopo il Festival di Sanremo

La celebre cantante aveva forse bisogno di tempo per metabolizzare e superare l’amarezza di una sconfitta che – meritata o no – le ha lasciato una grande amarezza, anche in considerazione del fatto che – come lei stessa ha ammesso – questo è stato il suo ultimo Festival di Sanremo. Loredana è tornata a “Che tempo che fa” con il suo brano “Cosa ti aspetti da me” e dopo aver emozionato e infiammato la platea ed il pubblico televisivo si è lasciata andare ad una breve intervista dove ha svelato alcuni particolari inediti, come quello riguardante la sua onnipresente minibag.

Se l’artista non è riuscita ad aggiudicarsi il podio della 69esima edizione del Festival di Sanremo, sicuramente è riuscita ad aggiudicarsi quello delle vendite e degli ascolti dell’estate, con il brano divenuto un vero e proprio tormentone “Non ti dico no” cantato in collaborazione con la band musicale dei Boomdabash.

A compensare in parte la mancata vittoria al Festival di Sanremo è stata in parte la soddisfazione per l’entusiasmo dimostrato dal pubblico, in tal senso le parole dell’artista: “il sogno di ogni artista avere tre standing ovation e cori da stadio all’Ariston“. Ma non è tutto perché da Fazio, Loredana ha poi fatto un importante annuncio: “Per me è l’ultimo Sanremo. Si è chiuso un cerchio. A meno che non lo presentino a Topolinia e lo conduca Topolino con la Banda Bassotti“.

Messo da parte l’evidente dispiacere, la Berté ha commentato ironicamente anche altri due tormentoni dell’ultimo Festival, cioè quello del suo outfit con gonna cortissima che metteva in mostra le sue gambe da ventenne e la sua minibag: “Faccio due ore di cyclette tutte le mattine e sto a dieta, son tre anni che mi preparo per ‘sto Sanremo”, poi spiega usa la minibag per mettere il bodypack, il trasmettitore collegato alle cuffie.

L’intervista di Loredana Berté a Che tempo che fa non poteva non concludersi se non parlando dell’amata sorella Mia Martini – recentemente omaggiata dalla fiction Rai “Io sono Mia” con protagonista principale Serena Rossi – e a tal proposito la cantante ha dichiarato di aver partecipato alla stesura della sceneggiatura fiction prodotta da Luca Barbareschi, complimentandosi poi con la Rossi.