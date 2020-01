"Che tempo che fa", Ilary Blasi si confessa: "E’ umiliante"

Ilary Blasi, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa“, si è raccontata a 360 gradi tra lavoro e vita privata. La conduttrice televisiva, moglie dell’ex calciatore e dirigente della Roma, Francesco Totti, si è presentata nel programma in onda su Rai 2 più bella e radiosa che mai e con la simpatica che da sempre la contraddistingue si è lasciata andare ad un intenso racconto.

Ilary e Francesco hanno tre figli, Christian, Chanel e Isabel, sono da poco tornati da una vacanza extra lusso alle Maldive e da venti anni a questa parte formano una delle famiglie più belle e longeve appartenenti al mondo dello spettacolo. Ilary è volto di punta in casa Mediaset e la sua ospitata in Rai è stata un pò come un ritorno a casa, dato che dal 2004 al 2005 è stata presenza fissa e costante proprio a “Che tempo che fa”.

La sua avventura nel programma condotto da Fazio, terminò perchè Ilary annunciò di aspettare Christian, il primogenito e dunque preferì dedicarsi alla famiglia. Proprio in apertura Fazio ha mandato in onda il filmato con le dichiarazioni della Blasi di allora. Tornati ad oggi, il discorso è inevitabilmente virato sulla famiglia, sulla possibilità di avere un quarto figlio e su Francesco Totti.

Proprio su quest’ultimo punto, Ilary con la sua solita ironia e visibilmente divertita, ha ammesso quanto sia umiliante stare accanto ad un uomo come Totti, a causa della sua immensa popolarità. Ha raccontato di un aneddoto che le era capitato poche ore prima della messa in onda della puntata: “Ho ricevuto una chiamata poco fa, da un certo Mattia che me fa ‘Ahò salutame Francesco!‘”.

La conduttrice ha proseguito, asserendo come non venga minimamente calcolata e come sia inesistente. Tra le risa generali ha chiosato: “Me ne sono fatta una ragione“. Insomma Ilary non ha perso occasione nemmeno questa volta nel mostrare tutta la propria ironia e autoironia e d’altronde si sa, spesso viene apprezzata anche e soprattutto per questa dote che non tutti possiedono.