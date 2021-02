"Che tempo che fa", grande colpo di Fabio Fazio: arriva Barack Obama

Questa sera, a partire dalle 20 circa, torna l’appuntamento domenicale con “Che tempo che fa“, condotto su Rai 3 da Fabio Fazio. Il celebre conduttore, in questi anni del talk, ha ospitato illustri personaggi: da Susan Sarandon a Geoge Clooney sino all’attivista per l’ambiente, Greta Thunberg. Questa sera, tra i tanti ospiti, vi è un pezzo da novanta. Si tratta dell’ex Presidente degli USA, ovvero Barack Obama.

Come annunciato dallo stesso Fabio Fazio su Twitter, l’ospite maggiormente atteso è sicuramente Barack Obama, il quale si concederà per un’intervista parlando di diverse tematiche, tra cui anche del neo-presidente eletto, ovvero Joe Biden. Un annuncio fornito sia sulla pagina social del programma, su Instagram, ma anche nei vari spot pubblicitari che annunciano questo grande ospite.

Barack Obama è stato il 44esimo Presidente della Casa Bianca e il primo di origine afromericano, che ha lasciato un grande vuoto tra i suoi sostenitori, in quanto molto amato e apprezzato, anche per il lavoro che è riuscito a fare. Una carica che è durata per 8 anni, ovvero dal 2008 al 2016.

Un Presidente che ha ottenuto ambiti riconoscimenti e meriti, non solo per la politica, ma anche perché è riuscito a vincere il Nobel per la Pace, quindi un premio molto importante e di grande caratura. Inoltre, Obama è riuscito a ridurre le divisioni politiche tra i popoli e le nazioni, cercando e ottenendo un dialogo con l’Oriente che ha portato a una maggiore comunicazione, instaurando rapporti destinati a durare nel tempo.

Nonostante non sempre, a causa della pandemia, sia possibile spostarsi e favorire collegamenti e personaggi di tale portata, Fabio Fazio e il suo staff sono riusciti nell’impresa di avere in studio e in una trasmissione televisiva un personaggio di tale calibro, come appunto, Barack Obama, che sicuramente avrà molto da dire.