Che tempo che fa, Filippa Lagerback sulla depressione di Daniele Bossari: “È stato difficile stargli accanto”

Per svelare il dramma vissuto dal marito Daniele Bossari, Filippa Lagerback ha scelto il salotto di Che Tempo che fa. Proprio qui ha fatto presente di rammaricarsi per non essere stata in grado di capire fino in fondo, e quindi poter aiutare al meglio il marito.

“È stato difficile stargli accanto, perché all’inizio non capivo quanto grande fosse il suo malessere”. È con queste parole che Filippa Lagerback ha esordito parlando della depressione del marito. Costretto a lottare contro un fantasma che lo stava tormentando, la conduttrice svedese ha fatto presente che non è affatto semplice lottare contro un male all’apparenza invisibile.

Inizialmente si era convinta che con la sua energia e vitalità, sarebbe stata in grado di coinvolgere anche il marito. Ma trascinarlo all’interno di questo suo progetto non è stato così facile, anzi, con il tempo si è resa conto per che raggiungere insieme la felicità, ognuno deve seguire una propria strada. Non a caso di fronte all’amico e collega Fabio Fazio, l’ex modella originaria di Stoccolma ha sentenziato che ognuno di noi è chiamato a trovare e seguire il proprio percorso.

Avendo modo di ripercorrere quanto successo, dopo la spensieratezza della gioventù, a mettere in crisi il marito sono state le prime critiche. A quel punto a prender piede sono state le fragilità e le insicurezze che lo hanno spinto a chiudersi a riccio. In queste situazioni, il rischio che si corre è quello di cambiare completamente punto di vista, emarginandosi al punto tale da non accettare l’aiuto di nessuno.

La svolta che ha contribuito ad allontanare il suo malessere è stata la partecipazione al Grande Fratello. Il calore e la sensibilità del pubblico che ha compreso quello che stava vivendo, gli ha permesso di sciogliersi e di aprirsi. “Sono arrivati tantissimi messaggi di gente che ci chiedeva come si fa a superare certe difficoltà”, ha concluso Filippa, rallegrandosi per la capacità del marito di venir fuori da un dramma che lo stava consumando.