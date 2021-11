Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia del momento. Il rapper e l’influencer più amata d’Italia, sono seguitissimi. La Ferragni vanta un numero di follower da capogiro e qualsiasi cosa faccia o dica è sempre sulla bocca di tutti. La coppia è sposata da qualche anno e dalla loro unione sono nati due bambini: Leone e Vittoria. Appaiono come la coppia perfetta, anche se una lite immortalata dai paparazzi la scorsa estate, ha fatto parlare di crisi.

I diretti interessati hanno prontamente smentito e sono andati avanti per la loro strada, più uniti e felici che mai. Fedez è stato ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa“, nella puntata andata in onda il 28 novembre. Il rapper si è raccontato, tra vita privata e progetti lavorativi. Proprio riguardo la sua vita privata, ha fatto una confessione interessante che riguarda anche sua moglie.

Andando con ordine, il rapper ha presentato il suo nuovo album “Disumano“, ha parlato della seconda stagione di “LOL- chi ride è fuori“, che tanto ha fatto bene su Amazon video, e della serie “The ferragnez“. Proprio riguardo la serie tv che andrà in onda il prossimo 9 dicembre sempre su Amazon, Fedez ha svelato un particolare che appunto riguarda la sua vita di coppia.

“Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia di coppia e non solo, proprio in generale. Non sono un bravo recensore, sarei di parte, ma è stato molto interessante“, queste le parole dell’artista. In realtà sia Fedez che la Ferragni non hanno mai nascosto di andare da uno psicologo e svariate volte lo hanno confessato pubblicamente.

Sicuramente la loro è una coppia molto seguita e l’intento di parlarne senza filtri, è proprio quello di avvicinare le coppie alla terapia. Lo stesso rapper ne ha parlato, ritenendo che sia interessante normalizzare la pratica. Durante la sua intervista a Fazio, mentre si sedeva, Fedez stava per cadere dallo sgabello e il conduttore ha ironizzato: “Se cadi è meglio, così se ne parla. Di tutto quello che fai se ne parla“