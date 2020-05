"Che tempo che fa", cambiamenti in vista per Fabio Fazio

Il famoso programma di Fabio Fazio “Che tempo che fa” si trova in una situazione di estrema incertezza. Sembra che infatti, a ridosso della conclusione di stagione, non proprio delle migliori, i vertici Rai hanno tutte le intenzioni di voler trasportare il programma su un altro canale. Ricordiamo che in precedenza il format era nato su Rai 3, per poi in seguito passare su Rai 2 ed infine su Ra1.

Sembra invece che la Rai voglia rivalorizzare il programma, riportandolo ai vecchi fasti e facendolo ritornare sulla rete originaria. A riportare la notizia è stato “Blogo“, più che notizia, appare essere un’ipotesi, nulla ancora di certo per il momento. Inoltre non appare solo il programma Rai ad essere in fase di discussione circa il suo futuro, ma anche il presentatore.

Pare che infatti, secondo “TvBlog” per Fazio sia in dirittura di conclusione il suo contratto dalla durata di tre anni; bisogna quindi capire se verrà rinnovato il contratto del presentatore per altri tre anni, o addirittura vi sarà un rinnovo anche di conduzione. C’è da dire in effetti che in passato Fazio ha avuto alcune polemiche con la Rai, ed oggi un suo rinnovo non appare per nulla scontato.

Per quanto riguarda invece l’approdo del programma su Rai 3, TvBlog afferma: “Oscilla dunque fra la conferma su Rai2 e l’approdo, anzi il ritorno su Rai3, il futuro di Fabio Fazio e del suo programma, nell’ultimo anno che lo lega ancora alla televisione pubblica.” Il fatto che il format possa ritornare su Rai 3 sarebbe un ottimo acquisto per il direttore del canale Franco Di Mare, che sarebbe più che contento di voler accettare la messa in onda del programma.

Niente ancora sembra certo per il momento, ma di sicuro a breve si saprà qualche notizia più concreta. Ciò che sembra essere sicuro è che i vertici Rai stanno tentando di far ritornare “Che tempo che fa” il format di una volta, capace di conquistare milioni di italiani.