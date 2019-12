Che tempo che fa, Belen Rodriguez ospite da Fabio Fazio: la sorella non ha intenzione di sposarsi

Belen Rodriguez è stata protagonista di un’intervista alla trasmissione “Che tempo che fa” condotta dal presentatore Fabio Fazio. La showgirl argentina ha avuto modo di ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera lavorativa. La conduttrice ha sottolineato che il marito la sta seguendo dal divano di casa.

Ha rivelato che non le piace fare sport e si è parlato dei suoi milioni di followers. Gli è stata posta una domanda sull’immagine che il pubblico ha di lei e ha spiegato di essere più comica di come si racconta. Ha fatto notare di essere prigioniera del suo personaggio e Belen ha continuato dicendo che è stata molto importante Maria De Filippi. Quest’ultima le ha insegnato a osservare, per poi parlare del legame con la sorella Cecilia, con la quale ha lanciato una linea di costumi.

Le parole della showgirl

Belen ha rivelato che la sorella non si sente ancora pronta per giungere al matrimonio, nonostante sia la più romantica della sua famiglia. Si è detta molto serena per il momento che sta vivendo, ricordando che l’ultima volta in cui è stata presente a Che tempo che fa era triste in quanto da poco tempo si era lasciata con il marito.

Successivamente c’è stato l’arrivo di Luciana Littizzetto e non sono mancati i momenti di comicità. Inoltre ci sono nuovi progetti in vista per la conduttrice che sarà protagonista di una serie televisiva firmata “Netflix”. La Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per la recitazione e ha rivelato in diverse interviste di essersi ispirata particolarmente a un’attrice unica, che porta il nome di Meryl Streep.

Nel corso della trasmissione di Fabio Fazio, non sono mancate le gags con Luciana Littizetto e Belen ha detto di amare molto il momento nel quale arriva la comica, da lei considerata come un modello ispiratore.