Che Dio ci aiuti: svelata la data di inizio della sesta stagione della serie

Buone notizie per tutti i fan di Suor Angela e di Che Dio ci aiuti, la fiction in onda su Rai Uno con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni della suora detective più famosa della televisione italiana. Le riprese della sesta stagione, infatti, stanno proseguendo al meglio e molto presto la nuova stagione potrebbe arrivare sul piccolo schermo.

In questi giorni, infatti, è stata resa nota la data in cui dovrebbe andare in onda la prima puntata della sesta stagione: se in un primo momento si pensava fosse impossibile poter vedere la fiction prima della primavera del prossimo anno, ora invece sembra certo che la serie inizierà il 7 gennaio del 2021. Per questa nuova stagione sono previste 10 puntate e le riprese potrebbero a questo punto proseguire anche durante la messa in onda di Che Dio ci aiuti, visto che per portare a termine il progetto sono necessari otto mesi di lavorazione sul set.

Le prime anticipazioni sulla sesta stagione fanno presagire grandi novità in vista: tra le più importanti un grande cambiamento riguarderà il personaggio di Azzurra Leonardi che, dopo aver ritrovato la figlia e aver perso il suo grande amore Guido, ha iniziato a sentire dentro di sé il richiamo ecclesiastico e sta meditando di farsi suora.

Ci sarà poi un attesissimo ritorno, ovvero quello di Diana del Bufalo nei panni di Monica: il suo arrivo in convento potrebbe minare l’equilibrio di coppia raggiunto da Nico e dall’ex novizia Ginevra, la quale ha deciso di smettere i panni della suora per amore dell’avvocato. Proprio il personaggio di Nico subirà una grande evoluzione in questa sesta stagione.

Spazio anche alle new entry: in particolare, direttamente dal set di DOC – Nelle tue mani con Luca Argentero, arriverà Pierpaolo Spollon, lo specializzando già visto anche nella serie L’allieva, con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.