Che Dio Ci Aiuti, puntata del 28 febbraio: la novizia finge di essere la fidanzata dell’avvocato

Giovedì 28 febbraio va in onda sul piccolo schermo alle ore 21:25 una nuova puntata con Che dio ci aiuti 5 che pone l’attenzione intorno alle storie d’amore. Le new entry hanno incuriosito i milioni di telespettatori italiani: un esempio si ritrova nell’attrice Simonetta Columbu che veste i panni di Ginevra. Lo stesso discorso deve essere fatto per la figura di Maria interpretata da Laura Adriani che ha ottenuto la notorietà grazie a prodotti di successo, tra cui spicca la fiction ‘I Cesaroni’ nella quale ha lavorato la stessa Elena Sofia Ricci.

Gli spoiler del primo episodio del settimo appuntamento, intitolato “Battiti” svelano che Suor Angela vuole salvare una ragazza da un triste destino, sebbene non si tratti di un’impresa facile. La protagonista conta sull’aiuto di Pietro per provare a salvare la giovane donna sicura che la sua vita sia un semplice gioco ed è finita nella trappola della Blue Whale. Si tratta di una pratica proveniente dalla Russia che si diverte a suggestionare i giovani al punto da indurli al suicidio.

Viene organizzata una cena a quattro

Ginevra, dal canto suo si dimostra disponibile a interpretare il ruolo della finta fidanzata di Nico con l’intento di aiutare Valentina per organizzare una cena a quattro, in compagnia del fisioterapista Alessio. La love story tra Athos e Azzurra prosegue tra gli alti e bassi ma la madre di Emma rimane infastidita nel momento in cui scopre che il compagno vorrebbe farle una sorpresa.

Le anticipazioni del quattordicesimo episodio di Che dio ci aiuti 5, dal titolo “Da grande” fanno notare che veniamo a conoscenza del personaggio di Teodora. Si tratta della madre delle gemelline Silvia e Daniela che arriva in convento portando una notizia drammatica da sconvolgere il medico Gabriele .

Maria, dal canto suo si allontana dal convento e l’assenza della donna permette a Ginevra di passare maggiore tempo con Nico. Valentina, invece, vuole aiutare Eugenia a realizzare il sogno d’incontrare Benji e Fede; infine Athos dimentica la carta di credito in convento.